«Уже людей з двадцять п’ять привітало. Від Райковича теж дзвонили. Вдячний усім, хто не забув, і тобі теж. Приємно». – «Чому ж не погодилися на публічну зустріч? Вам же пропонували». – «Не хочу».

Така у нас з Володимиром Боськом телефонна розмова відбулася під вечір 14 лютого – в день його народження. Йому виповнилося 75.

Тих, хто знає Боська, й не здивувався його відмові від публічних віншувань. Він – не тих, хто занепокоєний самопіаром. І в соцмережах його немає. Раніше Володимир Миколайович навіть проігнорував презентації кількох випусків «Історичного календаря Кіровоградщини».

Упорядковані Боськом «Історичні календарі» видавалися з 2006 по 2023 роки, це – головна його праця. Книжки складаються переважно з коротких біографічних довідок про видатних особистостей, нерідко світової величини, більшою чи меншою мірою пов’язаних з нашим краєм. За кожною статтею – велика робота автора. Про причетність до Кіровоградщини багатьох постатей ми нічого й не знали б, якби не Володимир Босько. Крім довідок про знаменитостей, його «Календарі» містять розлогі, іноді полемічні, краєзнавчі розвідки. В останньому, за 2023 рік, випуску таких статей – декілька. В одній ідеться про батька автора. Назва: «Шість іпостасей Миколи Боська: німецький поліцай, український буржуазний націоналіст, в’язень-смертник, фронтовик-червоноармієць, комуніст, антикомуніст».

– Ця робота настільки мене виснажила, що після завершення відчув: виконав певну місію, – зізнався автор на тій презентації. – Цим я ще й виконав синівський обов’язок.

А про свої «Історичні календарі» загалом висловився так:

– Є матеріали, за які не соромно.

Тоді ж Босько заявив, що «Історичний календар» за 2023 рік – останній. Обласні чиновники, присутні на презентації, висловлювали сподівання, що він передумає і продовжить серію. Не передумав.

– Чим займаєтеся? – запитав я його в день 75-річчя.

– Читаю книжки. Перечитую. Зараз Овідієві «Метаморфози» перечитую. Переживаю: що буде з Україною? Ти ж чув про Мюнхен? Історія повторюється.