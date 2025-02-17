Фортеця чи Мельпомена?

Наприкінці минулого року стартувало громадське обговорення щодо зміни символіки нашого міста. Зокрема, йдеться про зображення фортеці, яке, згідно з підпунктом Закону України «Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», підпадає під заборонену символіку. Також російським визнали й вензель на прапорі та гербах Кропивницького.

Ми також провели опитування серед різних представників верств населення з метою вивчення громадської думки з цього питання.

Оксана Віжевська – художниця І категорії відділу Музею мистецтв – картинної галереї Петра Оссовського «Світ і Вітчизна»:

– По-перше, контури самої земляної фортеці я однозначно залишила б, тому що у нас в Україні дуже мало таких фортець, це раритет, це історія. Треба очистити наші Вали, зробити їх доступними для туристів. Це буде цивілізований підхід до збереження цього туристичного об’єкту. Їх варто облаштувати і водити туди екскурсії, як це робиться в Європі.

Я подивилась багато відео з альтернативної історії і думаю, що ця фортеця була збудована задовго до Єлисавети. Просто пізніше її відновили і використали у своїх цілях. Такі «зіркові» фортеці набагато давніші, ніж нам подають історики.

По-друге, вензель «СЄ» можна прибрати, він не потрібний на гербі. «Цегельну» корону теж, бо фортеця у нас не кам’яна. Краще помістити сюди силуети трьох муз, які височіють над театром корифеїв. У контур фортеці можна поставити силует театру. Усі кольори, лелек та інше обрамлення залишити.

Член НСХУ Анатолій Кімнатний, прослухавши відповідь Оксани Віжевської, схилився до її пропозиції і теж наголосив на тому, що в гербі варто було б залишити контур фортеці як історичної пам’ятки та точки відліку розвитку майбутнього міста.

Художник Ігор Смичек вважає:

– Герб потребує кардинальних змін. Як для міста, так і для області він має бути абсолютно новим. Передусім, для цього потрібні фахівці з геральдики. Я бачив в Інеті герб, який, наприклад, пропонує Анатолій Авдєєв. Він намагався застосувати елементи з фамільного герба Кропивницьких. Там є дещо цікаве, але це не моя тема.

Треба виходити від певних правил геральдики, які, на жаль, порушені у багатьох гербах міст України. Проте, можливо, і деякі геральдичні закони вже застаріли. Можливо, там треба теж дещо змінювати.

З тих ескізів гербів міста, що я раніше зробив, мене вже самого дещо не задовольняє. Наприклад, ідея з фасадом театру. Чому? Тому що в п’яти гербах міст України я помітив різні споруди. Але мені вони не відомі – з чим пов’язана їх присутність, їх значимість. Я схиляюсь до використання якогось мистецького символу. Про конкретику говорити не буду, тому що вона може бути кимось запозичена. Напрямок є, і це головне.