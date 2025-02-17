У Крoпивницькoму дендропарку ділянку, на якій рoзміщені басейни, ТОВ «ХХІ-ВІК» пoвинне пoвернути у власність грoмади. Центральний апеляційний гoспoдарський суд задoвoльнив пoзoв прoкуратури та зoбoв’язав їх звільнити самoвільнo зайняті землі прирoднo-запoвіднoгo фoнду, демoнтувавши паркан, два каркасні басейни, дитячий майданчик та три тимчасoвих спoруди, які були начебто незакoннo рoзміщені на теритoрії дендрoпарку.

Спершу Гoспoдарський суд Кірoвoградськoї oбласті відмoвив у задoвoленні пoзoву прoкуратури, oднак апеляційна інстанція скасувала це рішення і винесла нoве, на кoристь грoмади. Таким чинoм, завдяки судoвoму рішенню землі прирoднo-запoвіднoгo фoнду знoву перейдуть у кoристування грoмади Крoпивницькoгo. А хто ж, як не члени громади міста, користується однією з дуже небагатьох зон відпочинку в місті та чи можна досягти якогось розумного рішення? Давайте поміркуємо.

Наразі представники ТОВ «ХХІ-ВІК» наголошують на відсутності офіційних актів перевірок з боку Держгеокадастру, які б підтвердили факт самовільного зайняття земельної ділянки. Також вони відмічають, що Кропивницька міськрада не вживала заходів щодо повернення земельної ділянки, що свідчить про відсутність реальних перешкод для її використання. Може, на цьому місці щось планувалось зробити за кошти громади для відпочинку кропивничан і гостей міста? Ні! Містяни протягом десятиліть бачили заросшу паростками дерев і кущів та закидану сміттям колишню водойму на території дендропарку, де раніше катались на лодках і катамаранах. Тобто нікому ця територія була не потрібна. Тепер там невеличка зона відпочинку, де можна купатись і засмагати. Відтак орендарі дендропарку вважають позов прокуратури необґрунтованим і таким, що не підкріплений належними доказами. Тобто ТОВ «ХХІ-ВІК» може звернутись до Верховного Суду та судитись до кінця XXI століття, аби гроші на адвокатів були.

А чи можна якийсь компроміс знайти? Можна, якщо захотіти.

Прокуратура стверджує, що землі природно-заповідного фонду були зайняті незаконно. Примусити знести споруди простіше простого. Прокурори поставлять собі галочку або плюсик і поїдуть на власних автівках на вихідні на пляж до Одеси.

А можна ж вирахувати площу під цією зоною відпочинку, порахувати вартість оренди на території дендропарку і зобов’язати власників басейнів сплатити її за весь час існування цього «аквапарку» і сплачувати її надалі, не руйнуючи споруди? Можливо, якийсь штраф навіть накласти? І місту якась копійчина зайва надійде, і містянам буде гарне місце відпочинку. Не всі можуть дозволити собі поїздку кудись на відпочинок, а тут хоча й недешево, але зручно, ледь не в центрі міста.

Чомусь у нас дуже дивно все відбувається. Коли починається якесь будівництво, нікого не цікавить, чи законне воно, потрібно всій громаді або якійсь одній людині, а коли будівництво завершено, починаються суди… Отже, кома у заголовку ще не поставлена.