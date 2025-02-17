«Листи у майбутнє»

Під такою назвою у Кіровоградському обласному центрі народної творчості нещодавно відкрилась виставка світлин польських фотомайстрів. В експозиції представлено 48 робіт від 28 відомих і титулованих польських фотографів, які таким чином прагнуть підтримати народ України, зміцнити його віру в майбутнє.

Саме про це у своїх відеозверненнях говорили Влодзімеж Кшеміньський, Ґжеґож Кшиштофік, Томаш Сікора та Пшемек Вежховський.

На презентації цього спільного проєкту виконуюча обов’язки директора ОЦНТ Марина Машина зазначила: «Виставка знайомить нас з фотомистецтвом дружньої Польщі. Як вона з’явилася у Кропивницькому? Це є результат творчої співпраці між творчими особистостями і між творчими колективами. У нас є фотоклуб “Колаж”, у місті Суми є фотоклуб “Друзі Дагера”. Нашим колективом опікується Сергій Гусарченко, сумським – Інна Гуцан. У такому співавторстві і народилась ця виставка».

Також про важливість мистецтва, яке лікує під час війни, говорили у своїх виступах заступниця начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації Катерина Колтунова і перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Семенюк.

Та найбільш красномовно про це свідчили самі світлини, здебільшого сповнені радощів життя, теплих почуттів, гумору та іронії.

Фотовиставка вже побувала в Сумах, Львові та Києві. Після Кропивницького її експонуватимуть у Дніпрі, Чернігові, Рівному, Одесі та Харкові. Завершиться проєкт у Варшаві.

Останній день експонування виставки в ОЦНТ – 22 лютого.