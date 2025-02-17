Срібло від принца Гаррі

У канадських Ванкувері та Віслері добігають до свого завершення восьмі Ігри Нескорених, які в 2014 році були започатковані британським принцом Гаррі з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обов’язки.

Особливість цьогорічних змагань в тому, що вперше в історії до програми Ігор увійшли зимові адаптивні види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних. В Invictus Games Vancouver Whistler 2025 змагаються 550 учасників із 25 країн. І нам дуже приємно, що складний відбір до збірної України, яка налічує 35 атлетів, пройшов уродженець Нової Праги, воїн з Кіровоградщини Арсен Рябошапка. І наш земляк виправдав очікування своїх уболівальників.

Арсен виступав у гірськолижному спорті серед атлетів із порушенням нижніх кінцівок, які змагалися стоячи. І на непростій трасі, на якій свого часу відбувалися Олімпійські Ігри, українець показав другий час – 13,30 сек і здобув срібну медаль. Нагороду нашому гірськолижнику вручав покровитель Фонду Ігор Нескорених, принц Великої Британії Гаррі.

Звісно, що Арсен був трохи засмученим, що не вдалося піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу. Але він із властивим йому гумором зазначив у своєму Інстаграм, що ніколи не любив золото, а завжди любив срібло. Віримо, що це не останні Ігри Нескорених для нашого спортсмена-воїна й таке не любиме золото він ще здобуде.

А на цьогорічних змаганнях загалом збірна України вже здобула 30 нагород. За загальною кількістю медалей українська команда посідає третє місце, слідом за збірними США (55) та Австралії (36).