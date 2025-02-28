Молодь Приютівської громади: творці змін і майбутнього

У маленькому приміщенні молодіжного центру «Пазл» лунає сміх. Тут кипить робота: волонтери готують захід, розставляють стільці, перевіряють апаратуру. Це не просто черговий тренінг – це зустріч людей, які змінюють громаду. Саме тут народжуються ідеї, формуються команди і починаються великі справи.

Простір, що змінює життя

«Я хочу, щоб молодь отримувала більше, ніж колись отримала я», – говорить Анастасія Недвига, директорка молодіжного центру «Пазл». Вона добре пам’ятає часи, коли молодь у громаді не мала місця для саморозвитку і якісного дозвілля. Але тепер у молодих людей є майданчик для зустрічей, навчання та реалізації своїх ініціатив. Тут проходять кіновечори, настільні ігри, лекції, тренінги і навіть стратегічні сесії.

Восени тут відбувся воркшоп з планування громадських просторів. А в рамках проєкту Move the Youth, який втілювала громадська організація «Нова Дружківка», активісти молодіжного центру додатково вчилися проєктному менеджменту, адвокації та діалоговим практикам.

«У нас багато волонтерів, і це круто!» – з ентузіазмом каже Настя. Вони допомагають організовувати заходи, підтримують у технічних питаннях, пропонують власні ідеї. Волонтерство тут – це не просто допомога, а спосіб життя. Екопроєкти, благодійні акції, культурні події – все це створюється завдяки активним молодим людям.

Прогулюючись знайомими вулицями рідного селища Настя не поспішає, впевнено крокує вперед, час від часу зупиняючись, щоб показати знайомі місця. Повітря свіже, хоча справжньої зими зі снігом немає. Перед нами червоний міст через річку – місце, яке люблять місцеві і не тільки. Своєю конструкцією він трохи нагадує підвісний міст «Золота Брама» у Сан-Франциско. Тут зупиняємось і продовжуємо розмову. Настя знає кожен куточок громади і щиро хоче, щоб молодь мала тут перспективи, щоб ніхто не відчував, що мусить їхати, аби реалізувати себе.

Як утримати молодь у громаді?

Молодь залишає малі громади в пошуках можливостей. Але цю тенденцію можна змінити, створюючи умови для розвитку та самореалізації.

Під час нещодавньої стратегічної сесії в молодіжному просторі учасники визначили ключові напрями для молодіжного центру «Пазл», серед яких освітні події про безпеку, захист навколишнього середовища та здоров’я; творчі заходи для самовираження та обміну досвідом, а також популяризація волонтерського руху.

Приютівська громада вже доводить: майбутнє залежить від тих, хто діє. Якщо молодь готова – зміни не забаряться. «Використовуйте будь-яку можливість! Це допоможе вам знайти себе і своє призначення», – звертається Настя до молоді.

Нове покоління активістів

«Раніше я хотіла поїхати після школи, але тепер бачу можливості тут», – зізнається Ірина Барвінко, учениця 10-го класу Користівського ліцею. Вона лише нещодавно познайомилася з молодіжним центром «Пазл», але вже замислюється над тим, щоб розширити межі своєї активності, тому планує долучитися до молодіжної ради Приютівської громади.

Інтерв’ю з нею відбувається у затишному куточку молодіжного центру. Ірина зручно влаштувалася на кріслі-мішку. «Колись я просто ходила до школи і більш нічого не робила. Тепер я бачу, що у громаді є чудове місце для дозвілля, і я можу не просто брати участь у заходах, а й приносити користь: допомагати в організації або навіть стати волонтером. Потрапивши у «Пазл», я знайшла друзів, з якими мені комфортно. Тут ти можеш знайти однодумців, говорити на спільні цікаві теми, грати у настолки», – каже вона, усміхаючись. Через тиждень їй виповниться 16 років, і вона замислюється над тим, як хоче змінити громаду разом з іншими активістами.

«Все почалося з того, що я познайомилася з Настею на одному з тренінгів і підписалася на Instagram сторінку «Пазлу». Одного разу подруга запросила мене піти разом у центр, і хоча я вже не пам’ятаю, який це був захід, точно знаю, що мені було дуже цікаво. З того моменту я почала приходити частіше».

Їй найбільше подобаються вечори настільних ігор. Це чудова можливість дізнатися щось нове, навчитися цікавому, добре провести час з людьми, з якими раніше, можливо, і не спілкувалася. Як і багато підлітків, раніше Ірина була впевнена, що після школи виїде у велике місто. Але її думка змінилася.

«Я думала, що тут немає майбутнього, але тепер розумію, що воно є – просто його треба створювати. У нас є можливості, є люди, які хочуть розвивати громаду, є молодіжний центр, де можна себе реалізувати. Це дає надію, що й після школи я можу залишитися тут або повернутися після навчання».

Молодіжна рада: робота, плани, перспективи

«Якщо хочете щось змінити, то це треба робити зараз», – переконаний Іван Карпинський, голова молодіжної ради Приютівської громади. Він є корінним жителем села Войнівка та щиро переймається його розвитком. Попри плани на навчання у великому місті, Іван не хоче поривати зв’язок з громадою і мріє повернутися після закінчення вишу, щоб розвивати рідний край.

Розмова з Іваном також відбувається в приміщенні молодіжного центру. Його класичний стиль одягу підкреслює серйозність і відповідальність. Він уважно підбирає слова, у голосі відчутна впевненість і рішучість. Іван не просто мріє про зміни, він уже сьогодні шукає шляхи, як зробити громаду кращою, як залучити молодь до активного розвитку.

«Наша молодіжна рада невелика, але головне, що вона дієва, учасники живуть у різних населених пунктах: хтось в Олександрії, хтось у Приютівці чи Войнівці. Дістатися до єдиного місця зборів складно і займає багато часу, тому зустрічі проводимо в онлайн-форматі», – розповідає Іван. До молодіжної ради входять люди різного віку, від 14-ти до 35-ти років.

Для Івана участь у молодіжній раді – це не тільки привілей, а і відповідальність та можливість впливати на зміни. «Я хочу, щоб молодь бачила перспективи тут, у рідній громаді. Якщо ми самі не будемо її розвивати, ніхто за нас цього не зробить».

Які проблеми турбують молодь громади?

«Найбільша проблема – це слабка комунікація між населеними пунктами. Через це важко об’єднувати молодь і проводити спільні заходи», – каже Іван.

На його думку, важливо не лише покращувати дозвілля, а й створювати умови для роботи та самореалізації. «Нам потрібен розвиток локального бізнесу, залучення підприємств, підтримка стартапів. Наприклад, зараз IT-сфера дуже популярна, і через це багато хто їде працювати у великі міста. Якщо створити умови для роботи в громаді, молодь залишатиметься тут».

Іван сам стоїть перед вибором. «Звісно, я планую їхати на навчання після школи, але я хочу повернутися у рідну громаду. Я корінний войнівчанин, і мене тягне додому. І я хочу зробити щось корисне для громади».

Попри виїзд, він не збирається полишати молодіжну раду: «Я залишуся в раді у будь-якому випадку, можливо, вже не як голова, бо навчання забиратиме багато часу. Але я готовий допомагати і підтримувати наші ініціативи».

Іван вважає, що без підтримки місцевої влади це зробити важко. «Після закінчення війни можна буде залучати більше державних і міжнародних грантів для розвитку громади. Важливо підтримувати не лише фінансово, а й організовувати курси, стажування, тренінги для молоді, щоб вони могли знайти роботу тут».

Будувати громаду, в яку хочеться повертатися

«Я хочу, щоб люди не прагнули виїхати, а навпаки – хотіли повернутися або навіть переїхати до нашої громади» – каже Катерина Бацман, голова громадської організації «ТАК».

Катерина Бацман дає інтерв’ю, коли йде знайомими вулицями рідної Приютівки, у повітрі відчувається свіжість зимового ранку. Десь неподалік чути гул автомобілів, що проїжджають повз. Вона говорить швидко, емоційно, очі горять ентузіазмом. Катерина постійно в русі, наче навіть холод не може змусити її зупинитися.

«У нас є всі шанси створити громаду, в яку хочеться повертатися, де хочеться жити і розвиватися». Вона не просто мріє, вона діє – ініціює проєкти, залучає молодь, шукає можливості, стає частиною тієї сили, що змінює громаду тут і зараз.

Молодь тут не просто мріє про зміни, а активно їх втілює. Від ініціативних груп до потужних молодіжних проєктів – історія Катерини показує, як один крок у бік громадської діяльності може змінити не тільки особисте життя, а й цілу громаду.

«У 2018 році мене запросили до бібліотеки на презентацію школи громадського аніматора, і з цього все закрутилося. Разом з однодумцями ми почали організовувати фотовиставки, патріотичні заходи, майстер-класи та просвітницькі лекції для молоді. Все це ми робили на громадських засадах, просто тому, що хотіли щось змінити».

Ця ініціатива з часом переросла в громадську організацію «Творимо активно, креативно». Вона працює над розвитком молодіжних можливостей, реалізовує соціальні проєкти, а також займається психоемоційною підтримкою мешканців.

Однак робота в громаді – це не лише про особисту мотивацію, а й про прагнення створити простір можливостей для всіх молодих людей.

Які виклики стоять перед молоддю громади?

«Молоді не вистачає комфортного, безпечного місця для дозвілля. У Войнівці у нас є молодіжний центр «Пазл», і це велике досягнення. Хотілося б, щоб в інших населених пунктах громади теж було щось подібне і вони мали свої осередки. Зараз складно через війну та фінансові обмеження, але ми можемо працювати над залученням коштів. Головне – показати молоді, що тут є можливості для зростання».

Одне з головних завдань зараз – розвиток молодіжного центру «Пазл». Це перший крок до створення комфортного простору для молоді. Катерина зазначає, що завдяки стратегічній сесії команді молодіжного центру вдалося визначити чіткий план дій: «Ми створили операційний план, сформували стратегію майбутнього. Залишається лише втілювати задумане і ставити «галочки» навпроти виконаних пунктів».

Громада майбутнього

«Я бачу нашу громаду сучасною, сильною, з активною молоддю, яка ініціює зміни, а не чекає, коли хтось зробить щось за них. Хочу, щоб вона була місцем, куди хочеться повертатися, а не звідки хочеться тікати», – каже Катерина.

Молодь Приютівської громади доводить: перспективи є не тільки у великих містах, а й у рідній громаді. Вони не просто говорять про зміни, а втілюють їх у життя, адже кожен крок робить майбутнє світлішим.

Над Приютівською громадою поволі сідає сонце, забарвлюючи небо у теплі відтінки золотистого і рожевого. У молодіжному центрі «Пазл» усе ще чути сміх, тривають розмови, народжуються нові ідеї. Молодь не поспішає розходитися – вони знають, що їхня робота тільки починається. Світло з вікон центру лягає на тротуар, ніби прокладаючи шлях у майбутнє. Майбутнє, яке творять ці молоді люди – своїми руками, своїми мріями, своєю вірою в громаду. Колись вони думали, що великі можливості – десь далеко, у великих містах. Тепер вони знають: зміни починаються там, де ти живеш. Варто лише захотіти і діяти.

Матеріал створено в межах проєкту «Move the Youth», який реалізується громадською організацією «Нова Дружківка» за фінансової підтримки Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Америки.

Зміст публікації є виключною відповідальністю ГО «Нова Дружківка» і не обов’язково відображає позицію Німецького фонду Маршалла.

Текст: Тетяна Крючкова

Фото: Віталій Кравцов / ГО «Нова Дружківка»