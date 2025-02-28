Які відпустки передбачені для військових з Кропивницького? Гайд від експертів

Безперервні бої та важкі умови фронту виснажують військових до межі — і фізично, і морально. Вони можуть скористатися декількома видами відпустки — основною, за сімейними обставинами, для лікування та деякими іншими. Скільки тривають ці відпустки та як ними скористатися — пояснюють кропивничанам експерти Юридичного Гончаренко центру.

Які є види відпусток для військових?

Доступні військовим відпустки регулюються Законом “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Основна щорічна відпустка.

Основна відпустка є щорічною і складає 30 календарних днів. Однак її надають частинами — не більше ніж 15 днів за один раз.

«Основна відпустка надається лише за умови, що одночасно відсутні не більше 30% військовослужбовців підрозділу. В іншому разі у відпустці можуть відмовити», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Таку відпустку надають терміном до 10 днів — при цьому зберігаючи грошове забезпечення. У рапорті на отримання такої відпустки важливо вказати причини та, якщо можливо, додати відповідні документи.

Відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або для лікування після поранення.

Цю відпустку надають для лікування у звʼязку з хворобою або після поранення (контузії, травми або каліцтва) за висновком (постановою) ВЛК на:

30 календарних днів;

45 або 60 календарних днів — за медичними показаннями після травм (поранень, контузій) або оперативного лікування.

За наявності медичних показань, ВЛК може продовжити цю відпустку на таку ж кількість днів. При цьому під час відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) у звʼязку із отриманням тяжкого поранення за висновком ВЛК військовому виплачують додаткову винагороду у розмірі 100 000 гривень.

Відпустка для догляду за дитиною.

Це стосується догляду за дітьми до досягнення ними трирічного віку. У разі потреби домашнього догляду — не більш як до досягнення нею шестирічного віку.

Додаткова відпустка за знищену техніку.

Її тривалість складає від 1 до 5 днів — залежно від типу знищеного об’єкта. Таку відпустку надають не лише тому, хто безпосередньо знищив техніку, але й іншим військовослужбовцям, які брали участь у її виявленні та знищенні.

Додаткова відпустка після полону.

Якщо військовий повернувся з полону й хоче продовжити службу, але потребує відпочинку, він може отримати 90-денну додаткову відпустку із збереженням грошового забезпечення. Розділити цю відпустку на частини не можна, а відкликати військового можуть лише за його згодою.

«Що важливо: з наданням відпустки надається і час на дорогу — але не більше двох діб в один кінець. Невикористані дні основної та додаткових відпусток можна використати при звільненні зі служби або отримати за них компенсацію», — коментує Микола Брюховецький.

Який алгоритм дій для отримання відпустки?

Подати рапорт на відпустку можна як у звичайний спосіб, так і через систему Армія+. Процедура оформлення складається з кількох етапів. Спочатку військовослужбовець подає рапорт своєму командиру підрозділу. Після його підписання документ передають до штабу військової частини, а звідти – командиру частини на розгляд. Якщо відпустку схвалено, видається відповідний наказ, що має бути підготовлений не пізніше ніж за два тижні до встановленої дати відпочинку.

Перед виїздом військовому видають відпускний квиток. Прибувши на місце проведення відпустки, він зобов’язаний стати на облік, а після її завершення – знятися з нього. Важливо знати, що відпустку можуть продовжити у разі затримки в дорозі, проблем зі сполученням або через хворобу. Для цього необхідно надати відповідні документи, засвідчені посадовими особами.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.