Після демобілізації “військовий” пенсіонер має право на перерахунок пенсії

На обліку Головного управління перебуває 16,1 тис. пенсіонерів з числа військовослужбовців та членів їх родин.

Правова норма

Головний нормативний документ, що регламентує порядок призначення пенсії військовослужбовцям, є Закон України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі ‒ Закон № 2262), де визначено, що військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262, пенсії призначають та виплачують після звільнення їх зі служби.

Важливо! Зберігається право на пенсії військовослужбовців у разі:

призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

прийняття за контрактом на військову службу чи службу цивільного захисту, у тому числі шляхом укладання нового контракту на проходження військової служби, служби цивільного захисту, до Збройних Сил України, інших утворених формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

У період служби і до звільнення з військової служби військовослужбовцям, які призвані під час мобілізації, не виплачуються надбавки до пенсії, на виплату яких мають право непрацюючі пенсіонери (надбавка на непрацездатних членів сім’ї).

Для перерахунку пенсії уповноважений орган міністерства або відомства, з якого військовослужбовець звільнився зі служби, надає: грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення, розрахунок вислуги років.

Після звільнення зі служби виплата пенсії здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років (від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення).

Отже, пенсіонери з числа військовослужбовців, призвані (прийняті) на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період, мають право на перегляд розмірів пенсій з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, яке отримували на день звільнення зі служби.

При цьому, право на пенсію зазначених осіб не перевизначається.

Зазвичай розмір пенсії, який нараховується звільненому вдруге військовослужбовцю, стає більшим. Утім, якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області