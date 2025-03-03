Герой України Максим Небилиця: «Відпустка – не на часі»

Вся країна дізналася минулого тижня про нашого земляка Максима Небилицю – йому, уродженцю Олександрії, військовослужбовцю 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега», присвоєно звання Герой України. «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові», – йдеться у президентському указі.
Зв’язавшись з Максимом Небилицею, кореспондент «УЦ» привітав його та поставив кілька запитань.
– Максиме, розкажіть про себе. З якої ви родини, де навчалися, чим займалися до того, як стати спецпризначенцем?
– Мені 33 роки. Народився в Олександрії, в звичайній родині. Батько – водій, мати – швачка. Дитинство і юність пройшли в Олександрії. Середню освіту здобув в НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа». Школярем захопився історією України. В Олександрійському державному політехнічному коледжі вивчився на юриста. Строкову військову службу проходив у Повітряних силах, військах протиповітряної оборони. Потім – робота в органах внутрішніх справ. Здобув вищу юридичну освіту.
– Спецпризначенцем давно служите?
– З 2016 року. Починав бійцем в окремому загоні спеціального призначення, який належить до Національної гвардії України. Нині я маю військове звання майор.
– Така служба, як ваша, не кожному до снаги.
– Наш підрозділ дійсно вимагає певного стартового рівня фізичних та професійно-ділових навичок. Ми цінуємо своїх людей, тому кожен, хто приєднується до нас, отримує наставництво та час для підвищення свого рівня, щоб бути спроможним виконувати поставлені завдання.
Так, ці завдання непрості, а їхня специфіка часто виходить за рамки звичайних.
Проте ми завжди відкриті до нових побратимів, готуємо їх до цих випробувань і дотримуємося принципів професіоналізму та компетентності у своїй діяльності.
– Можете розповісти про вашу особисту участь у відсічі російській агресії?
– Тільки те, що виконував завдання на різних ділянках фронту. Вугледарський, Великоновосілковський напрямки, Авдіївська операція, Терни, Серебрянський ліс, Покровська оборонна операція.
– За що саме вас удостоєно звання Герой?
– Не можу сказати. Вважаю це відзнакою усьому нашому підрозділу.
– Згідно з президентським указом, вам як Герою України належить орден «Золота Зірка». Уже отримали?
– Ще ні.
– А начальство не хоче вам дати відпустку у зв’язку з присвоєнням високого звання? Рідні зраділи б. До речі, ви одружений?
– Заручений. Відпустка – не на часі, бо боротьба триває. Не вважаю, що відпустка мені потрібніша більше, ніж іншим. Рідні та близькі мене підтримують.
Спілкувались Віктор Крупський та Юхим Мармер, «УЦ».
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