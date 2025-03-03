Герой України Максим Небилиця: «Відпустка – не на часі»

Вся країна дізналася минулого тижня про нашого земляка Максима Небилицю – йому, уродженцю Олександрії, військовослужбовцю 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега», присвоєно звання Герой України. «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові», – йдеться у президентському указі.

Зв’язавшись з Максимом Небилицею, кореспондент «УЦ» привітав його та поставив кілька запитань.

– Максиме, розкажіть про себе. З якої ви родини, де навчалися, чим займалися до того, як стати спецпризначенцем?

– Мені 33 роки. Народився в Олександрії, в звичайній родині. Батько – водій, мати – швачка. Дитинство і юність пройшли в Олександрії. Середню освіту здобув в НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа». Школярем захопився історією України. В Олександрійському державному політехнічному коледжі вивчився на юриста. Строкову військову службу проходив у Повітряних силах, військах протиповітряної оборони. Потім – робота в органах внутрішніх справ. Здобув вищу юридичну освіту.

– Спецпризначенцем давно служите?

– З 2016 року. Починав бійцем в окремому загоні спеціального призначення, який належить до Національної гвардії України. Нині я маю військове звання майор.

– Така служба, як ваша, не кожному до снаги.

– Наш підрозділ дійсно вимагає певного стартового рівня фізичних та професійно-ділових навичок. Ми цінуємо своїх людей, тому кожен, хто приєднується до нас, отримує наставництво та час для підвищення свого рівня, щоб бути спроможним виконувати поставлені завдання.

Так, ці завдання непрості, а їхня специфіка часто виходить за рамки звичайних.

Проте ми завжди відкриті до нових побратимів, готуємо їх до цих випробувань і дотримуємося принципів професіоналізму та компетентності у своїй діяльності.

– Можете розповісти про вашу особисту участь у відсічі російській агресії?

– Тільки те, що виконував завдання на різних ділянках фронту. Вугледарський, Великоновосілковський напрямки, Авдіївська операція, Терни, Серебрянський ліс, Покровська оборонна операція.

– За що саме вас удостоєно звання Герой?

– Не можу сказати. Вважаю це відзнакою усьому нашому підрозділу.

– Згідно з президентським указом, вам як Герою України належить орден «Золота Зірка». Уже отримали?

– Ще ні.

– А начальство не хоче вам дати відпустку у зв’язку з присвоєнням високого звання? Рідні зраділи б. До речі, ви одружений?

– Заручений. Відпустка – не на часі, бо боротьба триває. Не вважаю, що відпустка мені потрібніша більше, ніж іншим. Рідні та близькі мене підтримують.

Спілкувались Віктор Крупський та Юхим Мармер, «УЦ».