Дороге сміття

У січні мешканці Кропивницького отримали «листи щастя» від компанії «Екостайл», яка займається вивозом побутового сміття, з новими розцінками за їхні послуги. До нас звернулись небайдужі читачки з надією якось достукатись до керівництва компанії, пояснити їм, що не можна виставляти непомірні рахунки усім підряд.

Ось що розповіла нам наша читачка Нінель Віталіївна:

– Я живу у багатоквартирному будинку, і ми всі обурені непомірним зростанням вартості вивозу сміття. Мало того, що зросла ціна на побутові відходи, вони придумали включити у цю суму вивіз будівельного і крупногабаритного сміття. Скажіть, будь ласка, невже кожен мешканець міста кожен день виносить мішками відходи від ремонту або старі меблі?

Я порахувала, і моя оплата збільшилася на 82%, і абонплата вдвічі виросла. А якщо скласти, то вже 75 гривень виходить.

До речі, я пошукала в Інтернеті, скільки коштує вивіз сміття в інших містах України, і з’ясувалося, що у Вінниці це 36,51 грн у багатоповерхівках і 39,04 у приватному секторі, Івано-Франківськ – 55 чи 56 з копійками, Луцьк – 50, Дніпро – 32, Одеса – 34,80, Полтава – 25,56, але мають підняти до 32,21 і 37,55. Але ж не 67, як у нас! Вони розповідають, що є середні норми вивезення сміття, але тоді має бути і вартість однакова! Он у сусідніх Черкасах ціна 38,80 і 46,20 грн, але вони окрім вивозу сміття ще й тварин безпритульних утримують – лікують, стерилізують, і це все за ці гроші. А в Полтаві, пишуть, частину витрат взяла на себе міськрада.

Ми провели розрахунок. У нашому будинку 95 квартир. Якщо візьмемо по 2 людини на квартиру, виходить 190. Якщо за кожну людину сплатити по 67,22 грн, це більше 12770 гривень, плюс абонплата 95х8 – ще 760 гривень. З одного будинку виходить 13,5 тисячі гривень в місяць, а на нашу мусорку носять 5 будинків. Там 5 контейнерів, по їхнім нормам, що вони нам дали, навіть 1 наш будинок не помістив би те сміття, що вони нам приписують, не те що 5. Виходить абсурд!

Ми ходили і до міськради, там нам теж розповідали про розрахунки, про бензин, що нові маршрути відкрили. Про які нові маршрути мова? У нас що, нові мікрорайони з’явилися? Норми придумали 2,55 куб. м на людину на рік. Ми поділили на 365, вийшло 0,007 куб. м, тобто 7 куб. дм. Я склала ті 7 кубічних дециметрів, це виходить повен АТБшний пакет – це те, що я маю винести кожного дня. Я живу одна, де я стільки сміття візьму? Скільки відходів буде, якщо я собі на суп візьму морквинку і дві картоплини? Я за тиждень стільки не зберу! Перед тим як іти на прийом, я навмисне 4 дні не виносила сміття, і то не назбирала стільки!

Якщо на наш смітник носять 5 будинків, то це 67,5 тисячі гривень, а скільки їх по місту! А ще й не завжди регулярно вивозять! Ще мені казали, що в «Екостайлу» є якась лінія, де вони сортують сміття, відбирають скло, пластик, картон, папір, пакують і продають. А куди ж ці гроші ідуть? Це ж наші гроші! За рахунок цього можна було би зменшити вартість!

Свої думки висловила і Валентина Тимо­фіївна:

– Проста арифметика, навіть не вища математика. Нам виставляють норму 2,5 куби на рік. Я прекрасно розумію, скільки це: у мене на дачі був бак на 3 куби. Тобто я уявляю, яка це має бути купа сміття. У кубічному метрі 1000 літрів води, тобто тонна, це 100 відер. Нам вони ставлять норму 250 відер! Тобто ледь не кожен день ви маєте винести повне відро відходів. Днями вирішила порахувати, скільки ж я виношу. В один день десь з літр було – дня за три зібрала, потім дня за чотири літра з два зібрала, не більше, потім ще з пів літра, а зважила – 156 грамів. То як я можу зібрати таку кількість? А ще ж скільки тоді я маю занести в дім, щоб таку кількість сміття назбирати? Це при наших пенсіях!

А щодо великогабаритних відходів – я живу тут 46 років, нічого не викидала, а старий холодильник продала. Ремонт робила останній раз 18 років тому.

Ось у мене їхній договір за 2019 рік, там указані допустимі відходи: харчові продукти, пакувальні матеріали – скло, картон, папір, пластик, відходи розпиловки деревини розміром не більше як 50х50х50, шкіра, вуличні замети. Неприпустимі відходи – це будівельне сміття, земля, медичні відходи, токсичні, рідкі, тобто те, що ми не викидаємо. Тобто будівельні відходи навіть не можна викидати, а навіщо ми за них платимо? За куб треба 697 грн сплатити!

– Чи стоїть на вашій площадці великий бак, куди треба будівельне і великогабаритне сміття викидати? Чи вам ще кудись треба його було б нести?

– Звісно, нема, тільки звичайні контейнери. А вивіз будівельних відходів у договорі прописаний як додаткова платна послуга. Ще одну цікаву річ я побачила в договорі з ЖЕКом за 15-й рік, новішого не було: вивіз великогабаритного сміття входить у квартплату.

– Отакої!

– Коли я зателефонувала в ЖЕК, мені почали розповідати, що, мовляв, ви в магазин ходите? Бачите, скільки молоко коштує, масло? Отже, якщо тепер таке сміття вивозите не ви, чому ці гроші не зняли з квартплати? Тобто ми двічі платимо за одне і те ж сміття? В інтернеті пишуть, що вартість вивезення відходів збільшилась по Україні в середньому на 9 відсотків, а у нас – на 82. Чому така розбіжність? В «Екостайлі» нам розповіли, що є інститут, який займається вивченням цього питання, і вирахував середні норми по Україні. То, мабуть, і вартість має бути однакова – середня? Але в інших містах чомусь набагато дешевше!

А взагалі це антиконституційно – змушувати сплачувати за послуги, які ми не отримуємо: за сміття, якого не виносимо, за воду по комерційних лічильниках за боржників…

Отже, спробуємо підбити підсумки. Усі розуміють, що в країні війна, купа проблем, усе дорожчає. Але дерти з усіх підряд однакові шалені гроші за ненадані послуги – це злочин. Може, таки подумати й передивитися тарифи, віднести вивіз будівельних і великогабаритних відходів, якщо вони є, до послуг, які мають сплачуватись окремо?