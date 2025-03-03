Обійшлися без карантину

Ви помітили, що цієї зими про ГРВІ, грип, дистанційне навчання заговорили нещодавно і вперше за сезон? Невже в цьому «винна» тепла зима? Про це ми запитали у головної санітарної лікарки Кіровоградської області Надії Оперчук.

– Надіє Іванівно, що це був за спалах, що дітей відправили на дистанційне навчання?

– Я б не називала це спалахом. Це сезонне підвищення захворюваності. Кожного року взимку спостерігається епідсезон. Ми зараз знаходимося посередині такого сезону. Згадайте, раніше ми говорили про дві хвилі грипу. А зараз, враховуючи те, що багато людей вакциновані проти ковіду, грипу, маємо просто сезонне підвищення захворюваності. Епідпоріг в області перевищений на 39 відсотків.

– Кажуть, що під час морозів вірус гине.

– Це на морозі вірус замерзає і гине. А люди ж перебувають у приміщеннях. Здійснили профілактичний, попереджувальний захід – відправили учнів на дистанційне навчання. Це задля того, щоб хворий, який приходить до класу або групи в дитсадку, не розповсюджував вірус, бо він передається повітряно-крапельним шляхом. На «дистанційку» відправили не всіх, а деякі школи або класи. Якщо відсутність дітей складає 20 відсотків і більше, дозволяється засновнику закладу приймати рішення про тимчасове припинення очної форми навчання і переведення на дистанційне.

Карантинних заходів ми не вводимо – для цього немає потреби. Сподіваюся, що і не буде. За прогнозами Міністерства охорони здоров’я, сезоннний підйом захворюваності триматиметься два-три тижні. Ми якраз на другому.

– Як лікар розпізнає, де ГРВІ, а де грип?

– Лише за допомогою лабораторних досліджень. Ми сьогодні робимо їх на будь-яку групу вірусів. Щотижня звітуємо, подаємо інформацію про те, що в області циркулює грип типу А, B, риновірус. Метапневмовірусів немає, був лише один зареєстрований випадок.

– Від лікаря хочеться чути щось оптимістичне.

– І я скажу: вже весна. За прогнозами синоптиків, буде теплішати. Всім бажаю здоров’я!