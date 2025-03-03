Блискучий виступ, але…

Дівчата з Кіровоградщини досягли чудового результату на юніорському чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який проходив у столиці Естонії – Таллінні. Вихованка петрівської ДЮСШ «Олімп» Юлія Ісаченко стала чи не головною зіркою цих змагань серед спортсменок до 18 років.

В активі учениці Максима Андрусенка чотири золотих, одна срібна та одна бронзова нагорода в індивідуальних та командних змаганнях зі стрільби із пістолета. Ще дві золоті нагороди в командних змаганнях, у тому числі в парі з Юлією Ісаченко, до української скарбнички поклала ще одна петрівчанка Ольга Лепська. А вихованка кропивницької ДЮСШ-3 Кіра Кальмукова серед спортсменок до 16 років стала дворазовою бронзовою призеркою першості Європи у стрільбі з гвинтівки. В активі підопічної Юлії Тарасової нагороди в індивідуальному заліку та в тріо, де наша землячка показала найкращий результат серед українок.

Здавалося, можна було б порадіти та потішитися нашою непоганою олімпійською перспективою, але справа в тому, що наразі Юлія Ісаченко та Ольга Лепська вже навчаються та тренуються у Львові. Тож нашим тренерам і спортивним функціонерам коштувало чималих зусиль відстояти те, щоб в даний час ці спортсменки представляли саме Кіровоградську область на всеукраїнському та міжнародному рівні. Про виступ у Таллінні, проблеми та подальші перспективи стрільців Кіровоградщини нам розповіли особиста тренерка Кіри Кальмукової Юлія Тарасова та старший тренер збірної Кіровоградської області, ЗТУ Ілгам Ібрагімов.

Юлія Тарасова: – Я дуже задоволена виступом Кіри. Для неї це були тільки другі міжнародні змагання. До чемпіонату Європи довелося пройти непростий відбір, але вона впоралася з психологічним навантаженням і добре проявила себе в Таллінні. Я хочу сказати, що Кіра дуже працьовита та наполеглива. Якщо в неї щось не виходить, то вона багато часу проводить на тренуваннях, щоб покращити свої якості. І таки досягає того результату, до якого прагне.

Кірі днями виповнилося лише 15 років, а вона вже сім років займається. І так поступово йде до поставлених цілей. Вона прагнула стати майстром спорту й досягла цього. Ось тепер є дві медалі на чемпіонаті Європи. При цьому в новому виді – тріо, де дівчата стріляють не на очки, а на влучність, коли менше 10,3, то вже не рахується, моя учениця стала найкращою в збірній України. Ну й в звичному особистому заліку, де вже стріляють на результат, відпрацювала нормально.

Звичайно, завжди хочеться більшого, але будемо рухатися до нових досягнень поступово. Головне – зберегти наш потенціал. А то прикро, коли ми втрачаємо талановитих спортсменок. Ось Ілгам Маїсович сам скаже, скільки він зробив для того, щоб вийшли на такий рівень Юля Ісаченко та Оля Лепська. Але ж ми бачили, скільки зусиль і нервів це коштувало. Фактично у Львові отримали готових спортсменок – потенціальних учасниць Олімпійських ігор без особливої напруги. Там просто запропонували кращі умови.

Ілгам Ібрагімов: – Так, нам разом із керівництвом обласного управління молоді та спорту довелося боротися за те, щоб у цьому році Юлія Ісаченко та Ольга Лепська ще представляли Кіровоградську область. Ми ж не маємо ніякої можливості спортсменок утримати. Про те, що вони переїжджають до Львова й будуть навчатися в фаховому коледжі спорту, я дізнався вже постфактум. І львів’яни дуже хотіли, щоб вони виступали за їх область. Але ж ми витратили за ті сім-вісім років, що їх готували, немало коштів. Та й я особисто, хоча й не був їх тренером, але як наставник збірної області рятував той тир у Петровому, який закрили та перетворили на сховище. Коли ж Максим Андрусенко, який тренує дівчат, деякий час служив у ЗСУ, то я намагався допомагати й у тренувальному процесі. Знайшов фахового тренера, який працював у Петровому й робив все, щоб юні таланти продовжували тренування, а не взагалі покинули спорт. Я наполягав, щоб сільська рада виділила кошти на спортивну школу, писав листи на придбання зброї та патронів.

Коли Юля тільки з’явилася, то було видно, що це талант від Бога, але ж ви знаєте, що талантам потрібно допомагати. Але зараз ми виявилися просто безсилими втримати дівчат. Кожен шукає кращі умови. І що запропонували їм особисто та їх тренеру, я не знаю. Звісно, що у Львові перспективи кращі. На жаль, потенційну учасницю Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі в 2028 році ми, скоріш за все, втратимо. Юля Ісаченко на даний момент найкраща в Україні не лише в своєму віці, але й серед дорослих. Єдине, що цей конвеєр, коли вона виступає на всіх змаганнях, маючи обмаль часу на відпочинок, може негативно сказатися на її стані. Вона ще дуже молода дівчина, шкільного віку, і такі навантаження важко витримати. Так що тут потрібен дбайливий підхід до такої талановитої спортсменки. Та сподіваюся, що Юля все витримає й ми ще будемо пишатися її олімпійськими досягненнями.

Ну а ми, попри всі складнощі та проблеми сьогодення, будемо намагатися виховувати нові таланти. Зараз дуже велика кількість дітей, які прагнуть займатися. У нас навіть місця та зброї на всіх не вистачає. Я вже не кажу про пульки та патрони. Але постійно ремонтуємо те, що є, шукаємо можливості для фіксування та продовжуємо запалювати нові зірочки.