Замість грошей заробить довічне

Кропивничанину П., який інформував країну-агресора про розташування підрозділів ЗСУ, а також стан захисту об’єктів критичної інфраструктури на Кіровоградщині, повідомлено про підозру в державній зраді.

30-річний мешканець м.Кропивницького в ході спілкування у соціальній мережі Telegram з невідомим, який представився співробітником фсб рф, погодився за гроші здійснювати інформування про розміщення закладів охорони здоров’я та військових частин на території міста. На той момент П. проживав з матір’ю та відчимом, був безробітним, хоча раніше закінчив профтехучилище та якийсь час працював на будівництві. А тут легкі гроші самі йшли в руки.

Для початку П. здійснював фото- та відео­фіксацію лікарень, військових шпиталів, а також їхніх електропідстанцій і передавав окупантам геолокації можливого базування українських захисників, по яких ворог планував здійснити повітряні атаки. А вже в січні зрадник отримав від куратора завдання стосовно підпалу електричної підстанції обласної лікарні.

Служба безпеки України затримала зловмисника безпосередньо під час фотофіксації території однієї з військових частин м. Кропивницького, коли він проводив дорозвідку об’єкта. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон з доказами роботи на ворога.

Затриманому П. повідомлено про пі­дозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.