Стартувала національна кампанія «Вчителі теж Воїни» на підтримку українських освітян

В Україні запустили національну кампанію «Вчителі теж Воїни» на підтримку освітян. Ініціатори громадського руху — активісти освітньо-культурної мережі Гончаренко центр. Вони виступають за збільшення заробітних плат для вчителів та створення належних умов праці для працівників закладів освіти.

За словами організаторів руху, розвиток освітньої галузі має стати пріоритетним для нашої країни, адже від цього напряму залежить майбутнє повоєнної України. Серед перших змін, яких вимагають активісти, – збільшення заробітної плати освітян.

«Сьогодні українські вчителі отримують близько 8000 гривень. Це і молоді спеціалісти, які витратили 5 років на здобуття фаху та хочуть драйвити освітню галузь, і освітяни, які вже присвятили викладанню кілька років свого життя. Але ці кошти здатні вбити будь-яку мотивацію. Адже якщо для маленьких міст така зарплата ще може задовольнити базові потреби, то у великих містах всієї суми не вистачить навіть на оренду житла», — пояснюють у Гончаренко центрі.

Активісти пропонують прирівняти виплати вчителів до заробітної плати військовослужбовця на тиловій посаді, збільшивши зарплату з 8000 до 21000 гривень.

«Головний меседж нашої кампанії – вчителі теж воїни. Фактично наше майбутнє сьогодні залежить від двох професій. Захисника та освітянина. І ми маємо зробити все, аби після перемоги освітня галузь не гальмувала, а розвивалася та зростала. Була динамічною та успішною», — додають засновники руху.

На першому етапі кампанії активісти створили електронну петицію до Кабінету міністрів України з вимогою переглянути суму виплат для українських освітян. Крім того, рух «Вчителі теж Воїни» анонсував запуск анонімного чат-боту довіри для вчителів, проведення комплексних офлайн та онлайн заходів для професійного розвитку освітян, а також запуск власного онлайн-шоу за участі працівників закладів освіти з різних куточків україни.

Другий етап кампанії передбачає громадські обговорення за участі представників влади та освітян, публічні зустрічі та напрацювання змін до чинного законодавства, а також впровадження щомісячної премії для вчителів за підтримки міжнародних донорів.

Довідка

Гончаренко центр – найбільша недержавна освітня мережа України, що пропонує безоплатні навчальні курси по всій країні в офлайн та онлайн форматах. Проєкт функціонує з лютого 2021 року, за цей час об’єднавши понад півтора мільйона студентів різного віку. Головна місія мережі – зруйнувати стереотипи про безкоштовну освіту та зробити якісне навчання доступним для кожного.