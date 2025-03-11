Щомісячна звітність ‒ типові помилки страхувальників

Основним джерелом формування реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування як системи накопичення і збереження електронних даних про фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (далі ‒ Реєстр застрахованих осіб), є звітність страхувальників (платників єдиного внеску) за найманих працівників, що подається до податкових органів та у порядку міжвідомчого обміну інформацією передається до Пенсійного фонду України.

Накопичені у Реєстрі застрахованих осіб відомості використовуються уповноваженими органами для призначення страхових виплат за існуючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відтак їх наявність у Реєстрі застрахованих осіб та достовірність є соціально важливими.

Що змінилось?

З 06 лютого 2025 року (відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2025 № 39 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 року № 4”) запроваджено нову щомісячну форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Вперше податковий розрахунок за новою формою за січень 2025 року подано 14980 страхувальниками області.

Нагадуємо, що повнота та достовірність відомостей про застрахованих осіб безпосередньо залежить від правильності заповнення та своєчасного подання страхувальниками звітності. Перед поданням звітності страхувальники повинні ретельно перевіряти їх на помилки.

Пропонуємо перелік типових помилок, які допускаються у звітності:

“у реквізитах”: невірно зазначені реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; код категорії застрахованої особи; наявність ознаки трудової книжки; відомості про перебування у трудових відносинах;

“ у сумових показниках ” : зазначено помилкову суму нарахованої заробітної плати (доходу); застосовано неправильну ставку нарахованого єдиного соціального внеску; відсутність донарахування до мінімального страхового внеску тощо.

Допущення подібних помилок призводить до накопичення недостовірної інформації у персональних електронних облікових картках застрахованих осіб, як наслідок, впливає на розмір страхових виплат особам у майбутньому.

Порядок виправлення помилок у поданій звітності залежить від строків її виправлення:

до закінчення граничного строку подання звітності (до 20 числа місяця наступного за звітним) подається Податковий розрахунок з типом “Звітний новий”;

після закінчення граничного строку подання звітності (після 20 числа місяця наступного за звітним) – Податковий розрахунок з типом “Уточнюючий”.

УВАГА! Правила заповнення Податкового розрахунку з типом “Звітний новий” та “Уточнюючий” не є аналогічними.

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області на регулярній основі проводяться навчальні заходи для страхувальників в режимі зум-конференцій, зокрема, щодо порядку формування та подання звітності. Анонси стосовно проведення таких заходів оприлюднюються на офіційній сторінці Головного управління у соціальній мережі “Фейсбук”.

Володимир ІЩЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області