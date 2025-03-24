«Перемир’ям» – по вулиці Миру

Ніколи не було такого, щоб хлопці з фронту телефонували, писали, питали, як ми, і просили триматися. І ніколи не було, щоб протягом двох годин на Кропивницький прилетіло більше двадцяти ворожих дронів. Люди казали, що більше тридцяти, але вибухи були такої сили, страх настільки великий, що все здавалося безперервною канонадою.

За офіційною інформацією, в ніч на 20 березня над Кіровоградською областю пройшло понад 50 ворожих БПЛА, 21 з них ударив по місту. Потужність атаки відчули всі мешканці міста. Якщо в центрі Кропивницького відчувалося, що зривається над будинком, то можна уявити, що відчували ті, до кого прилетіло у двір.

Повітряну тривогу в області оголосили 19 березня о 20.12. Перший вибух пролунав о 21.58. Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що під ударом опинилися мікрорайони Новомиколаївка і Балашівка. Він виїжджав на місця прильотів, виходив звідти на відеозв’язок з містянами. В одному з повідомлень Райкович сказав: «Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку. Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки. Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру. На щастя, всі живі».

На ранок 20 березня стало відомо, що тілесні ушкодження отримали десятеро жителів, із яких четверо дітей. Всім оперативно була надана медична допомога, кількох громадян госпіталізовано. Головний лікар дитячої обласної лікарні Василь Хорощак повідомив, що постраждалі – діти з двох родин. У них були незначні травми рук та ніг від скла. Діти перебували у шоковому стані від oбстpілів. Госпіталізації не пoтpебували.

Як повідомляли в Центрі екстреної медичної допомоги, на викликах працювали десять медичних працівників регіонального ЦЕМД та МК, решта фахівців перебували в очікуванні виклику в стані повної готовності.

Екіпажі Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області доправили до лікарень двох жителів міста, що постраждали найбільше: 50-річного чоловіка (він отримав опіки 86% тіла і перелом у ділянці суглоба, госпіталізований до обласної лікарні в критичному стані) і 40-річну жінку (отримала різані рани від уламків скла, госпіталізована до міської лікарні швидкої допомоги в стабільному стані). Вже 21 березня кількість постраждалих збільшилася до 14, серед них семеро дітей.

На місцях подій працювали поліцейські та рятувальники для надання громадянам необхідної допомоги. На вулиці Миру біля пошкодженого багатоповерхового будинку було розгорнуто мобільний пункт, де працювали психологи поліції та ДСНС.

За результатами обстежень, руйнувань і ушкоджень зазнали 70 приватних і 17 багатоквартирних будинків, одне домоволодіння майже повністю зруйноване. У будинках здебільшого вибиті вікна, вирвані двері, зруйновані дахи, огорожі, пошкоджені фасади.

Комунальники надавали місцевим жителям плівку, щоб ті мали можливість закрити вікна пошкоджених будинків. Також людям, які втратили житло і не було куди йти, місцева влада пропонувала заселитися до гуртожитків. Міська рада зібрала заявки жителів Кропивницького, чиє майно постраждало внаслідок російської атаки. Станом на п’ятницю міська рада отримала від жителів Кропивницького більше 300 заяв. Питання виділення грошової допомоги вирішать після узагальнення всіх актів пошкодження. Ці кошти виділять з резервного фонду міського бюджету.

Ми побували на деяких місцях прильоту ворожих безпілотників. На територію Храму Успіння Пресвятої Богородиці був приліт дрону, який утворив жахливу вирву. В храмі ударною хвилею вибито вітражі, суттєво пошкоджене приміщення трапезної, з господарчої споруди позривало листи профнастилу. Вибиті вікна приватних будинків, розташованих поряд.

На вулиці Миру, 10 працювало багато техніки – розчищали балкони від уламків скла та пластику. Будинок дуже постраждав, картина була жахлива. Причому вибито вікна та зірвано балконні рами п’ятиповерхівки з боку двору, куди прилетіло. З боку вулиці пошкоджень немає. Тут випадково зустріли Андрія Райковича і Олексія Кулебу. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України написав у соцмережах: «На місці разом із головою ОВА обговорили першочергові заходи та майбутнє відновлення пошкоджених обʼєктів. Люди також отримають компенсації. Усі служби працюють безупинно – ліквідовують наслідки, допомагають людям, оцінюють завдані збитки».

Андрій Райкович зазначив: «Наявна інформація про пошкодження 17 багатоквартирних будинків, 72 приватних домоволодінь, 4 навчальних закладів, 1 храму, 2 об’єктів енергетичної інфраструктури (трансформатор та електроопори), 26 автомобілів. До роботи вже залучено 6 проєктних організацій».

Відповісти на запитання, як дрони в такій кількості змогли без перешкод залетіти вглиб, в самий центр України, ми попросили військовослужбовця Павла Федчишина. Запитання шириться соцмережами людьми, які або вже відійшли від шоку, або навмисне розганяють недовіру до ЗСУ та ППО. Пауль пояснив, що роль зіграла масовість ворожих дронів, велика кількість, що летіли майже одночасно. Також припустив, що атака саме на два мікрорайони могла бути спровокована «ждунами», які передали ворогу інформацію щодо якихось важливих об’єктів. Ну так, храм і житлові будинки – ще ті стратегічні об’єкти. Військовий додав: до подібного треба звикати і бути готовими, не забуваючи про «тривожну валізку».

І ми про всяк випадок звернулися до начальниці групи комунікацій Кіровоградського ОТЦК та СП Поліни Кравченко. Запитали, чи, часом, не вишикувалася після атаки на Кропивницький черга добровольців під ТЦК? Відповіла: «На жаль, ні».