Вистава, яка не залишає байдужим

Саме з вистави «Селфі зі склерозом» і почалася історія Муніципального Театру Сатири. Нещодавно я переглянув її вдруге. Склад акторів той самий, але в їхнй грі з’явилося більше нюансів. Як на мене, побільшало гумору та самоіронії, без яких у цей драматичний час зберегти ментальне здоров’я дуже важко.

Коротко нагадаю фабулу. Її придумав сучасний київський драматург, письменник і сценарист Олександр Володарський. Головна героїня п’єси Мая Михайлівна страждає на склероз. Отже, другий головний персонаж – Склероз. Він і стає її постійним співрозмовником. І, як це не абсурдно, саме за його допомогою в її пам’яті оживають і періодично виходять на «сцену життя» ще троє чоловіків: друг дитинства Рома Оськін, невдалий коханець-грузин Арчіл Олександрович та її перший начальник Веніамін Іонович Єсафов. Ці чоловіки з минулого не якісь міфічні герої, а справжні, щирі, зі своїми пристрастями, свою долею, своїм щастям. Вони, попри всі життєві обставини, залишаються вірними дружбі і честі.

Мая Михайлівна (заслужена артистка України Вікторія Майстренко) прожила велике життя (їй 89 років), але залишилась самотньою. Вона трохи співає, трохи танцює, трохи вередує… Та ось настав час, коли вона відчула, що незабаром полине у засвіти. Їй хочеться поділитися своїми спогадами. Повернути й оживити їх допомагає Склероз (Роман Бутовський). У діалозі з ним життя стає не таким вже нудним і одноманітним.

Завдяки спогадам у фіналі Склероз відступає, а на перший план виходять любов і жага життя, про що і говорить такий монолог героїні: «Якщо життя – це корабель, який рано чи пізно піде на дно, то пам’ять – це щур, який біжить з корабля, що тоне, першим, а гумор – це капітан, і він йде останнім з гордо піднятою головою. А ось з кораблем, навіть коли він опускається на дно, назавжди залишається тільки одне – любов!»

П’єса трохи ностальгічна, але вона відкриває можливість і сміятися, і сумувати. Ці можливості добре розкрили у виставі також актори Олександр Тесля (у ролі Роми Оськіна та Арчіла Мікелтадзе) та Микола Барабуля (у ролі Веніаміна Єсафова).

Дякую за гру. Вистава байдужим не залишає.