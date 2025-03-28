У місті Кропивницький відкрили офіс «ССО Рекрутинг» Сил спеціальних операцій ЗСУ

За підтримки Кіровоградської обласної військової адміністрації, Кіровоградської обласної ради, Кропивницької міської ради, Кіровоградського обласного ресурсного центру з питань допомоги учасникам АТО та ВПО, Благодійного фонду «Полк С.Хороброго» 27 березня у місті Кропивницький відкрився офіс «ССО Рекрутинг» Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Відтепер щодня з 9:00 до 18:00 кожен бажаючий долучитися до цього роду військ може завітати до офісу, поспілкуватися з рекрутерами, обрати для себе підрозділ та посаду, на якій бажає проходити службу, отримати консультації з питань призову за мобілізацією чи підписання контракту, пройти перші етапи співбесіди.

На відкритті були присутні чимало почесних гостей. Зокрема, заступник Кіровоградської обласної військової адміністрації Сергій Шеремет зазначив: «Відкриття офісу рекрутингового центру ССО для Кропивницького — знакова подія. Ми пишаємось нашими земляками — бійцями 3-го полку имені Святослава Хороброго. Тепер у вмотивованих громадян є додаткова можливість обрати фах військового, долучившись до ЗСУ й зокрема до цього славнозвісного підрозділу».

Перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Юрій Семенюк додав: «ССО — це справді елітні підрозділи ЗСУ, які потребують висококласних, дуже кваліфікованих спеціалістів. Тому відкриття такого офісу — дуже важливий і необхідний крок. Облрада готова підтримувати діяльність центру, адже всі наші спільні зусилля спрямовані на перемогу».

«Ми є свідками реалізації важливого проєкту — залучення громадян на військову службу, — підкреслив секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка. — 3-й полк ССО є брендом нашого міста, про нього знають за межами нашої країни, його реально боїться ворог. Впевнений, відкриття центру допоможе у виборі патріотичних українців».

«Знаємо, у ССО підвищені вимоги для вступу, але приваблює той факт, що там комунікують з кожним кандидатом, незважаючи на стать, вік і фах. Кожному намагаються знайти вакансію. Сподіваюсь на нашу з вами плідну співпрацю», — сказала представниця Центру рекрутингу української армії Леся Нестройна.

«Честь, що саме в нашому Просторі хоробрих відкривається офіс рекрутингового центру ССО. Це справжня історія про партнерство. Адже такий формат взаємодії дає можливість надавати комплексну підтримку для військовослужбовців та їх родин. Ми прагнемо бути тим місцем, яке обʼєднає ветеранів та родини спецпризначенців, і де можна отримати юридичну консультацію, психологічну підтримку», — підкреслила виконавча директорка Благодійного фонду «Полк С.Хороброго» Яна Пшеніцина.

Підтримали ініціативу ССО щодо відкриття центру і наголосили на подальшій ефективній взаємодії заступниця начальника управління у справах ветеранів Кіровоградської ОВА Галина Мамонтова та керівниця Кіровоградського обласного ресурсного центру з питань допомоги учасникам АТО та ВПО Інесса Колпак. «ССО — гордість нашого регіону, і в питаннях залучення вмотивованих громадян до їхніх підрозділів ми готові стати обласними амбасадорами спецпризначенців», — зокрема, сказала пані Інесса.

У заході також взяли участь амбасадори ССО — старший оператор 3-го полку на псевдо «13-й» та інструктор 4-го полку «Титан», багаторазовий рекордсмен України у силових дисциплінах.

«Практика роботи рекрутингових центрів за короткий період дала гарні результати. Вона дозволяє цивільному кандидату потрапити до того підрозділу, де він себе бачить. Радий, що такий центр ССО тепер є і в моєму рідному Кропивницькому», — сказав «13-й».

«Відкриття такого центру — ще можливість кожному громадянину долучитися до нашої зграї. Служба в ССО — це не лише честь, а й унікальні можливості. Тут проходять найкращу підготовку, опановують сучасну зброю, вдосконалюють навички ведення бойових дій та розвідки. Це служба, де кожний кандидат може обрати ту спеціальність, яку він мав у цивільному житті», — зазначив «Титан».

«Рекрутинговий офіс у Кропивницькому — це вже четверта локація, яку ми відкриваємо для наших кандидатів. До цього ми вже запустили два офіси у Києві та Дніпрі, а також рекрутинговий пункт у Хмельницькому.

Відзначимо, що Кіровоградський регіон обраний нами для нової локації не випадково. Дуже багато запитів до наших рекрутерів саме із центру цієї області, Кропивницького, та навколишніх міст та селищ. Щодо вакансій, то на сьогодні їх вистачає як у бойових підрозділах, так і в тилових частинах.

Рекрутери Сил спеціальних операцій — це сержанти та офіцери, які брали участь у бойових діях, мають досвід роботи у сфері HR. Саме вони зможуть допомогти майбутнім військовим долучитися до елітних підрозділів Сил спеціальних операцій найбільш ефективно», — зазначила представниця відділу зв’язків із громадськістю «ССО Рекрутинг» Аліна Фурман.

Уточнення інформації:

+38 (096) 839 61 27 (Аліна, відділ зв’язків із громадськістю «ССО Рекрутинг»).