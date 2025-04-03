З 4 квітня діятимуть нові правила оплати лікарняних — про зміни розказали юристи

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Влас. інф.
-
12:22
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З 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни у законодавстві щодо соціального страхування. Відтепер працівники зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Про основні зміни та нову систему нарахування лікарняних розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.

 

Основні зміни, відповідно до Закону № 4158 включатимуть:

 

  • Лікарняні за сумісництвом. Українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом.
  • Виплати підприємцям. Зміни стосуються також осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність.
  • Необмежена кількість місць роботи. Закон не встановлює обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими можна отримати виплати.
  • Нові правила оплати лікарняних у разі нещасного випадку.

 

«Тобто тепер люди, які працюють на кількох роботах або мають власний бізнес, зможуть отримувати лікарняні та допомогу по вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

 

Якщо людина працює за сумісництвом, то перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, у якого вона працює (за винятком місця, де стався нещасний випадок). Виплата становитиме 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу.

 

Якщо нещасний випадок стався на виробництві, лікарняні виплачуватиме саме цей роботодавець у розмірі 100% середньої зарплати. Перші 17 днів лікарняного оплачує роботодавець, а наступні – Пенсійний фонд України (ПФУ).

 

Що це означає для працівників?

 

Тепер працівники, які працюють на кількох роботах або мають власний бізнес, зможуть отримувати лікарняні виплати одразу з кількох місць роботи. Починаючи із шостого дня лікарняного виплату здійснюватиме Пенсійний фонд України.

 

Для консультацій та додаткової інформації звертатися можна до контакт-центру Пенсійного фонду України за номером 0 800 503 753. Безоплатні юридичні консультації надають також експерти Юридичного Гончаренко центру — звертатися можна за номерами +38 095 116 88 87, +38 067 204 22 06 або +38 093 744 00 36.

 

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