З 4 квітня діятимуть нові правила оплати лікарняних — про зміни розказали юристи

З 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни у законодавстві щодо соціального страхування. Відтепер працівники зможуть отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Про основні зміни та нову систему нарахування лікарняних розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.

Основні зміни, відповідно до Закону № 4158 включатимуть:

Лікарняні за сумісництвом. Українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом.

Українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу не лише за основним місцем роботи, а й за місцем роботи за сумісництвом. Виплати підприємцям. Зміни стосуються також осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність.

Зміни стосуються також осіб, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність. Необмежена кількість місць роботи. Закон не встановлює обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими можна отримати виплати.

Закон не встановлює обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими можна отримати виплати. Нові правила оплати лікарняних у разі нещасного випадку.

«Тобто тепер люди, які працюють на кількох роботах або мають власний бізнес, зможуть отримувати лікарняні та допомогу по вагітності та пологах як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Якщо людина працює за сумісництвом, то перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, у якого вона працює (за винятком місця, де стався нещасний випадок). Виплата становитиме 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу.

Якщо нещасний випадок стався на виробництві, лікарняні виплачуватиме саме цей роботодавець у розмірі 100% середньої зарплати. Перші 17 днів лікарняного оплачує роботодавець, а наступні – Пенсійний фонд України (ПФУ).

Що це означає для працівників?

Тепер працівники, які працюють на кількох роботах або мають власний бізнес, зможуть отримувати лікарняні виплати одразу з кількох місць роботи. Починаючи із шостого дня лікарняного виплату здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Для консультацій та додаткової інформації звертатися можна до контакт-центру Пенсійного фонду України за номером 0 800 503 753. Безоплатні юридичні консультації надають також експерти Юридичного Гончаренко центру — звертатися можна за номерами +38 095 116 88 87, +38 067 204 22 06 або +38 093 744 00 36.