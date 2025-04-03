Всеукраїнський фестиваль-конкурс “Нейгаузівські музичні зустрічі”

Фестиваль-конкурс започаткований у 1988 році до столітнього ювілею великого піаніста і педагога, уродженця Єлисаветграда (нині Кропивницького) Генріха Густавовича Нейгауза. Відтоді “Нейгаузівські музичні зустрічі” проходять у Кропивницькому щорічно навесні і приурочені до дня народження Маестро.

Фестиваль-конкурс розпочнеться творчою зустріччю з доцентом Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського кандидатом мистецтвознавства Ігорем Рябовим, яка відбудеться 11 квітня 2025 року

о 10.00 на базі Художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна.

11 квітня 2025 року о 16.00 у концертній залі Кропивницького музичного фахового коледжу відбудеться урочистий концерт-відкриття фестивалю-конкурсу за участю за участю професора, завідувача кафедри спеціального фортепіано №1 Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка народного артиста України Йожефа Єрминя та соліста Львівського академічного будинку органної та камерної музики, магістранта Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка Віталія Дворового.

12 квітня 2025 року о 16.00 фестивальну програму продовжить концерт магістрантки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка, лауреатки міжнародних і всеукраїнських конкурсів Христини Бенюк.

У рамках заходу відбудеться ХXІІІ Всеукраїнський конкурс молодих піаністів, до участі в якому надійшло 48 заявок від учнів мистецьких шкіл, ліцеїв та студентів музичних коледжів із 12 регіонів України – Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільська, Харківської областей та м.Києва). Цьогорічний конкурс відбувається у змішаному форматі серед учасників у 5-ти вікових категоріях.

Варто відзначити, що майже половина учасників (20 осіб) братимуть участь у конкурсі у форматі офлайн (очно), серед яких представники Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської, Харківської Кіровоградської областей та м.Києва, Конкурсні прослуховування офлайн-учасників розпочнуться 12 квітня з 10.00 в концертній залі КМФК.

До складу журі на чолі із професором, завідувачем кафедри спеціального фортепіано №1 Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка народним артистом України Йосипом Єрминем також увійшли: В’ячеслав Дашковський – професор кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії ім.А.В.Нежданової, кандидат педагогічних наук, Гліб Адлуцький – доцент кафедри фортепіано Дніпровської академії музики, доктор мистецтва, Маріанна Максименко – голова циклової комісії фортепіано Кропивницького музичного фахового коледжу.

13 квітня о 12.00 відбудеться нагородження та концерт лауреатів конкурсу серед офлайн-учасників.