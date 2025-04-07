Весняно-польові роботи об’єктивно збільшують вірогідність травматизму

Весняно-польові роботи – напружений етап річного циклу агропромислового виробництва. Проведення весняно-польових робіт, як і виконання обсягу інших робіт, вимагає від роботодавців певних матеріальних затрат та зусиль для запобігання виробничого травматизму, збереженню життя та здоров’я працівників.

У період весняно-польових робіт зростає кількість зайнятих на ручних роботах працівників, у першу чергу, на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших машинно-тракторних агрегатів.

Ці умови об’єктивно збільшують вірогідність травматизму, особливо, якщо нехтувати правилами техніки безпеки та охорони праці. Тож травмування та загибель працівників може статись у результаті порушення ними вимог нормативних актів з охорони праці (ДТП, падінь та різкого погіршення стану здоров’я).

Військові дії також впливають на безпеку працівників агропромислового комплексу та переробних галузей.

Слід зауважити, що основними причинами нещасних випадків при проведенні весняно-польових робіт можуть бути:

технічна несправність тракторів і сільськогосподарських машин;

порушення технологічного процесу;

відсутність навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівникам господарств;

порушення виробничої та технологічної дисципліни, а саме невиконання вимог нормативних актів з охорони праці;

відсутність медичних оглядів.

З метою створення безпечних та безаварійних умов праці у суб’єктів господарювання сільського господарства та мінімізування ризиків виникнення нещасних випадків на виробництві під час проведення польових робіт Головне управління рекомендує керівникам сільськогосподарських підприємств усіх форм власності разом з інженерами з охорони праці напередодні польових робіт посилити профілактичну роботу щодо запобігання виробничого травматизму (проведення семінарів спільно з представниками структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ та Державної Служби Надзвичайних ситуацій, Пенсійного фонду та Держпраці).

Перед проведенням весняно-польових робіт необхідно:

Провести перевірку сільськогосподарських угідь та прилеглих ділянок на предмет наявності снарядів, вибухових пристроїв та інших предметів і матеріалів, що створюють або можуть створити загрозу працівникам сільського господарства. Провести заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни (навчання, тренінги, інструктування з охорони праці та пожежної безпеки усіх працівників, які беруть участь у весняно-польових роботах). Організувати проведення комплексу польових робіт в умовах достатньої видимості (лише у денний час). Забезпечити працівників , задіяних у виконанні польових робіт, відповідними засобами індивідуального та колективного захисту, засобами пожежогасіння та поповнити медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги.

У разі потреби необхідно забезпечити надання працівникам невідкладної медичної допомоги в польових умовах та за необхідності створити пункти обігріву та прийому їжі.

Заборонено!

Допускати до роботи на транспортних засобах працівників віком молодше 18 років, які не мають посвідчення на право управління сільськогосподарською технікою.

Допускати до роботи хворих, перевтомлених осіб, у нетверезому стані або таких, що не пройшли інструктаж з охорони праці та медогляд.

Здійснювати транспортування та ручне перенесення обладнання, устаткування, добрив та інших матеріалів до місця безпосереднього виконання робіт без розроблених безпечних маршрутів.

Використання несправної автотракторної техніки.

Допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцією огорож рухомих елементів.

Працювати при застосуванні гербіцидів та пестицидів (у разі виконання на цих полях агротехнічних операцій, витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів).

Важливо! Доступними засобами зв’язку організувати негайне оповіщення працівників, які задіяні на виконанні польових робіт, та машиністів тракторних бригад сигналами “Повітряна тривога”, “Відбій повітряної тривоги”.

Отже, впровадження та здійснення комплексу заходів щодо профілактики виробничого травматизму, забезпечення здорових та нешкідливих умов праці, здійснення усіх можливих дій щодо збереження здоров’я працівників та уникнення випадків виробничого травматизму ‒ це завжди актуальні питання у сфері сільськогосподарської діяльності, особливо в умовах воєнного стану в Україні.

Звертаємо увагу, що страхові експерти з охорони праці надають роботодавцям та особам, відповідальним за охорону праці, практично-методичну допомогу в розробці профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, запобігання випадкам виробничого травматизму.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області