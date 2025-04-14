Євроремонтник з антиукраїнським нутром

СБУ затримала кропивничанина, запідозривши його у виправдовуванні російської агресії та закликах до повалення державної влади.

Він – 50-річний приватний підприємець, його заробіток – ремонт помешкань. На військову службу не пішов – через хворобу виключили з обліку. Уявив себе блогером. У своєму Telegram-каналі мав понад тисячу підписників. Контент – заклики до повалення державної влади, до супротиву мобілізації, інформація про роботу працівників поліції і ТЦК, залучених до мобілізації, провокаційні відео, спрямовані на дискредитацію ЗСУ.

«За даними слідства, підозрюваний контактатував з громадянами РФ, які координували його діяльність. Через поширення провокаційних закликів вони намагались розхитувати внутрішньополітичну обстановку в регіоні», – розповіла речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач.