Особливістю цьогорічного Великодня є той факт, що його відзначатимуть в один день – 20 квітня – православні християни, католики та протестанти. Востаннє таке відбувалося у 2017 році. Кропивничани разом з усією Україною у 2025 році знову відзначатимуть день Воскресіння Христового в умовах воєнного стану та під виття сирен повітряних тривог, тож підготовка до свята у Кропивницькому має відбуватися з безумовним врахуванням фактору ризиків ракетних атак.

– У ці дні небезпечною залишається загроза здійснення російськими агресорами терористичних актів та підступних ракетних ударів по цивільних об’єктах, – наголосив голова комісії, секретар міської ради Олег Колюка, звертаючись до відповідальних керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, представників правоохоронних органів, ДСНС, та священнослужителів православних, католицьких, і протестантських релігійних організацій. – Тому керівникам релігійних громад ми рекомендуємо обов’язково враховувати ці обставини та проводити служби із дотриманням усіх заходів безпеки, розмістити у культових спорудах оголошення про найближчі до них укриття, дотримуватися заходів правового режиму воєнного стану, комендантської години, поведінки під час повітряної тривоги, уникати великого скупчення людей.

За результатами роботи комісії керівники виконавчих органів міської ради отримали доручення забезпечити належні умови перебування вірян в культових спорудах: благоустрій територій біля храмів, безперебійну роботу громадського транспорту, функціонування зовнішнього освітлення.

На даний час із 23.00 до 05.00 у Кропивницькому діє комендантська година. Проте обласна військова адміністрація прийняла рішення про її скорочення на Великдень та встановлення з 24.00 і до 04.00 у неділю, 20 квітня, відзначив Олег Колюка.

Комісія також доручила начальнику управління транспорту та зв’язку міської ради Віктору Житнику продовжити рух комунального транспорту 19 квітня 2025 року до 22.00 та розпочати рух 20 квітня 2025 року з 05.00. Графіки руху автобусів і тролейбусів будуть відкориговані з урахуванням збільшення пасажиропотоку, щоб забезпечити безперебійну роботу громадського транспорту у святкові дні. Освітлення вулиць у Кропивницькому у ніч перед Великоднем не буде вимикатися, щоб містяни мали можливість зручно дістатися до храмів та повернутися додому.

Одночасно 19 та 20 квітня на території обласного центру посиляться і заходи безпеки. Екіпажі патрульної поліції, Національної поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян. Враховуючи досвід проведення служб минулих років, коли значно збільшилася кількість містян, які прийшли до храмів Православної Церкви України, зокрема у центральній частині Кропивницького – до церкви Святого Володимира, патрульна поліція перекриє рух транспорту по вулиці Арсенія Тарковського на відрізку між вулицями Преображенською і Покровською у Великдень, 20 квітня, із 06.00 до 14.00.