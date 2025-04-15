Як стягнути аліменти на дитину, коли один з батьків проживає за кордоном

Якщо один з батьків проживає за кордоном, з нього можна стягнути аліменти. Зробити це можна двома способами:

1) подати позов до суду в Україні та отримати рішення про стягнення аліментів, а потім звернутися з цим рішенням до компетентного органу в іноземній країні для його визнання та виконання

2) звернутися до компетентного органу іноземної країни із заявою про встановлення рішення щодо аліментів.

Як діяти у кожному із варіантів — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Якщо є рішення українського суду

Крок 1. Підготувати клопотання про визнання та виконання рішення суду за кордоном.

Клопотання має містити таку інформацію:

● ПІБ боржника, дата народження, місце проживання впродовж останніх 5 років (якщо відомо), рід занять, місце роботи, фото

● про фінансовий стан, сімейні обставини, належне йому майно

● інша інформація, що сприятиме встановленню місцезнаходження боржника чи виконанню клопотання (наприклад, адресу та номер телефону роботодавця).

Крок 2. Додати до клопотання документи:

● копію рішення суду

● довідку про набрання рішенням законної сили

● довідку про часткове виконання чи невиконання рішення в Україні

● документи про те, що відповідач був належним чином повідомлений про засідання

● копію протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), де справу розглянуто по суті

● фото позивача.

Документи надаються українською мовою разом з перекладом на офіційну мову країни, де проживає боржник.

Крок 3. Надіслати документи до Міністерства юстиції України через міжрегіональне управління юстиції.

Якщо немає рішення суду

Крок 1. Підготувати заяву до Міністерства юстиції України через міжрегіональне управління юстиції.

Заява чи додатки мають містити інформацію:

● ПІБ боржника, дата народження, місце проживання впродовж останніх 5 років (якщо відомо), рід занять, місце роботи, фото

● про фінансовий стан, сімейні обставини, належне боржнику майно

● про фінансові та сімейні обставини заявника, довідку про доходи

● документи, що підтверджують родинний зв’язок між боржником і дитиною (свідоцтво про народження тощо).

Заява подається українською мовою з перекладом на мову країни проживання боржника.

Крок 2. Міністерство юстиції надсилає заяву органу країни, де знаходиться боржник впродовж місяця.

Як дізнатися про результати розгляду клопотання чи заяви

Міністерство юстиції України письмово повідомить позивача.