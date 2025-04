Охорона праці ‒ 2025: цифровізація та автоматизація процесів

Цього року Міжнародна організація праці визначила тему (девіз) Всесвітнього дня охорони праці: “Революційні підходи до здоров’я і безпеки: роль ШІ та цифровізації на роботі (Revolutionizing health and safety: the role of AI and digitalization at work)”. Україна підтримує ініціативи Міжнародної організації праці (МОП), тож з урахуванням цієї тематики розробляються та проводяться заходи з нагоди Дня охорони праці.

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області звертається до керівників підприємств, установ та організацій з закликом долучитися до відзначення Дня охорони праці в Україні.

День охорони праці в Україні запроваджено з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням в Україні.

Девіз 2025 року висвітлює вплив новітніх технологій на безпеку та гігієну праці:

передові роботизовані системи;

штучний інтелект (AI) і машинне навчання;

екзоскелети;

безпілотні літальні апарати (БПЛА);

Інтернет речей (IoT);

віртуальну та доповнену реальність.

Охорона праці – це система різноманітних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Головна мета охорони праці ‒ створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини, і, як наслідок, зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань.

Організація роботи з охорони праці передбачає підготовку, прийняття, реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я кожної людини.

Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують інженерні системи з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого робочого процесу розробляються відповідні інструкції, приписи, правила з техніки безпеки, проводиться періодичний інструктаж працівників.

Важливо підвищити увагу працівників і керівництва підприємства до питань безпеки й гігієни праці, зокрема постійно вдосконалювати систему управління охороною праці та впроваджувати найефективніші практики, щоб забезпечити безпеку на виробництві.

Проблемні питання стану безпеки праці необхідно обговорювати під час проведення засідань “круглого столу”, які варто проводити не лише з керівниками структурних підрозділів, а й із працівниками ‒ вони відчують, що про їхню безпеку дійсно дбають. Крім того, зворотний зв’язок допоможе визначити причини наявних проблем.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області