Результати “Березневого” Перерахунку Щомісячних Страхових Виплат

Результати перерахунку в цифрах…

01 березня 2025 року проведено перерахунок щомісячних страхових виплат для 4 179 осіб, середній розмір підвищення склав 799,00 грн.

Скільки разів проводиться відповідний перерахунок?

Відповідно до частини 2 статті 31 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню щороку з 01 березня.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року № 209 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році” визначено, що у 2025 році перерахунок щомісячних страхових виплат проводився із застосуванням коефіцієнта 1,115. Максимальний розмір підвищення за результатами індексації страхової виплати складає 1 500 грн.

Індексація щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, проводиться в межах максимального розміру (на 01.03.2025 – 32 000,00 грн (8 000 грн х 4), визначеного законом. Тобто після проведення індексації розмір страхової виплати не повинен перевищувати 32 000,00 грн.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області