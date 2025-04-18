Податкова соціальна пільга: хто має право та як оформити

Якщо ви працюєте та виховуєте двох та більше дітей, є можливість платити менше податків і отримувати більшу зарплату. Хто має право на пільгу, які документи потрібні та як правильно її оформити — роз’яснюють юристи системи надання правничої допомоги.

Що таке податкова соціальна пільга (ПСП)

Це зменшення суми зарплати, з якої нараховують податок. Тобто — менше податку = більше зарплати “на руки”.

Коли можна отримати податкову пільгу

якщо утримуєте двох і більше дітей до 18 років

якщо розмір доходу не перевищує граничний (у 2025 році — 4240 грн х кількість дітей, тобто за наявності 2-х дітей — 8480 грн).

Пільга застосовується тільки для одного з батьків дітей і лише за одним місцем роботи.

Яка сума пільги

50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи.

У 2025 р. це 1514 грн, які застосовуються на кожну дитину. Тобто якщо у працівника двоє дітей — 3028 грн.

Як отримати пільгу

Подати роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП.

Які документи додаються до заяви

свідоцтва про народження дітей або документи, що підтверджують встановлення батьківства та вік дітей

копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

Коли застосовується пільга

З дня отримання роботодавцем заяви та документів і до повноліття дитини та зберігатиметься до кінця року, в якому дитині виповнилося 18.

Як це виглядає на практиці

Наприклад, працівник виховує двох дітей віком 6 і 13 років. Його заробітна плата становить 8 000 грн, що менше граничного розміру доходу для застосування ПСП (8 480 грн).

Сума оподатковуваного доходу після застосування ПСП: 8 000 грн (зарплата) — 3 028 грн (ПСП) = 4 972 грн

Саме з цієї суми (4 972 грн) буде утримано податок.

Де отримати юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»).

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/