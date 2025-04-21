Гарувати за двох

І знову є нагода порадуватися за людей – мають добрі зарплати й пенсії, дорогі авто, нерухомість, ще й на чорний день відклали мільйони. Мова – про декларації, оприлюднені до 1 квітня українськими чиновниками та депутатами. У цьому матеріалі – про добро й доходи, задекларовані обласним прокурорським і поліцейським начальством.

Щоправда, декларації Яна Стрелюка громадськість знову не побачила. Він очолює Кіровоградську обласну прокуратуру з лютого 2023-го. Наприкінці того ж року його та керівника Херсонської обласної прокуратури декларації було засекречено від широкої публіки.

Зате декларації заступників Яна Стрелюка доступні всьому світу. Іса Муса огли Танривердієв працює на цій посаді із січня 2024-го. Він – власник двох земельних ділянок площею 10 тисяч кв. м та 81 тисяча з гаком кв. м в Аджамці Кропивницького району, придбав їх у 2002 та 2005 роках. Мешкає з дружиною і двома дочками в чужій квартирі площею 48,5 кв. м у Кропивницькому. Іса Танривердієв – власник легковика Volkswagen Jetta, придбаного 2019 року. Торік отримав за труд в прокуратурі понад мільйон чотириста тисяч гривень. Плюс майже 278 тисяч пенсії (йому немає і сорока, але для прокурорів – особливий порядок призначення пенсії).

Всього-на-всього близько семи тисяч гривень отримав Іса Муса огли Танривердієв торік від зареєстрованого в Аджамці фермерського господарства Муси Танривердієва за надання йому в оренду майна. Очевидно, йдеться про землю. Серед своїх активів прокурор Танривердієв вказав 30 тисяч доларів готівкою.

З декларації Танривердієва випливає, що його дружина Гюнай Наджафова (до речі, громадянка Азербайджану) не працює. Тобто заступник прокурора гарує за двох.

Олена Нестерова в керівництві Кіровоградської обласної прокуратури – з вересня 2020-го. У декларації за минулий рік вказала, що мешкає з чоловіком і сином у будинку площею понад 90 кв. м у Кропивницькому, нерухомість – власність чоловіка, Володимира Нестерова. Йому належать авто Opel Insignia Sports і Volkswagen Golf, якими користується Олена Нестерова.

Зарплата Нестерової за минулий рік в прокуратурі – понад мільйон шістсот тисяч гривень. Пенсія – 298 тисяч гривень. Олені Нестеровій – трохи за п’ятдесят, але пенсію отримує давненько. 2016 року судилася з Пенсійним фондом – просила додати до прокурорського стажу кілька років роботи в податковій інспекції Вільшанського району і призначити пенсію за двадцятирічною вислугою в розмірі 90 відсотків від чинної зарплати. Кіровський районний суд Кіровограда задовольнив позов Нестерової.

Сущі копійки – тисячу гривень – отримав чоловік Олени Нестерової від фермерського господарства «Нест» як компенсацію за використання авто. Це господарство розташоване у Вільшанці Голованівського району, співвласники – Анатолій Нестеров, Сергій Нестеров, Дарія Нестерова. Імовірно, родичі Володимира Нестерова.

Також Олена Нестерова задекларувала власні 20 тисяч доларів готівки, понад 200 тисяч гривень і понад три тисячі доларів на рахунках у банках. Чоловік має готівкою 50 тисяч доларів. З декларації випливає, що він не працює.

Андрій Дуброва недавно очолив Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області. Посада – т.в.о. начальника.

Згідно з декларацією за 2024 рік, Андрій Дуброва з дружиною і двома дітьми понад десять років мешкає у чужій квартирі, а наприкінці минулого обзавівся власною, площею понад 90 кв. м. Дружина, Оксана Дуброва, має землю площею 10 тисяч кв. м на території Долинської громади.

Андрій Дуброва – власник джипа Toyota Land Cruiser Prado 150, придбав позаторік. Дружина має кросовер Toyota RAV4 Hybrid, придбала 2021 року.

Андрій Дуброва торік отримав зарплати в столичній поліції понад 820 тисяч гривень. Дружина – понад 420 тисяч гривень в Національному транспортному університеті. Оксана Дуброва завідує там кафедрою іноземних мов.

Ще дві з половиною тисячі гривень Оксана Дуброва отримала від надання в оренду майна товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Долинка», яке належить жителям Новгородки Миколі і Юлії Монашкам. Очевидно, йдеться про землю.

Андрій Дуброва задекларував родинні грошові активи – близько 27 тисяч доларів готівкою, понад двадцять тисяч гривень на рахунках.

Роман Козьяков, його поперед­ник на посаді керівника поліції Кіровоградщини, нині очільник поліції Херсонщини, вказав у декларації, що мешкав із дружиною у Кропивницькому в орендованій квартирі площею 60 кв. м. Повідомив Козьяков і про те, що у вересні торік обзавівся будинком площею понад 80 кв. м.

Його дружина, Людмила Козьякова, – власниця будинку і кількох ділянок на Житомирщині та Київщині. Торік придбала в кредит кросовер Мазда СХ-5 вартістю майже мільйон чотириста тисяч гривень.

Роман Козьяков отримав минулого року понад мільйон двісті тисяч гривень зарплати в поліції Кіровоградської області.

Дружина – понад 43 тисячі гривень в Київській міській прокуратурі, де працювала прокурором. Чому так мало? Бо звільнилася звідти в січні 2024 року.

Ще п’ять тисяч гривень з копійками Людмилі Козьяковій заплатило сільгосппідприємство «Перемога», яке діє на Житомирщині.

Козьяков задекларував готівкою 17500 доларів, ще деякі активи, а також два кредити, загальний розмір яких – понад мільйон гривень.

Єгор Козьяков, син Романа й Людмили Козьякових, як акціонер іноземних компаній отримав кілька тисяч гривень дивідендів.

Валентин Кожухівський працює заступником начальника ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, очолює слідче управління. У декларації вказав джип Toyota Land Cruiser, яким йому дала рік тому покористуватися інша людина. Дружина, Оксана Кожухівська, має джип Volkswagen Touareg.

У поліції Кіровоградщини Кожухівський отримав торік понад 840 тисяч гривень зарплати. Дружина, яка служить у поліції на Черкащині, – понад 660 тисяч гривень. Грошові активи подружжя – кілька сотень тисяч в національній валюті.

Вадим Черних – інший заступник начальника ГУ Національної поліції в Кіровоградській області. Торік отримав зарплати понад сімсот тисяч гривень. Дружина, Лідія Черних, – майже чотириста сімдесят тисяч гривень. Вона служить у поліції на Київщині.

Грошові активи подружжя – пів мільйона гривень і декілька тисяч доларів, усе готівкою. А ще Вадим Черних має борг за іпотекою у розмірі понад мільйон вісімсот тисяч гривень.

Віктор Іваненко, «УЦ».