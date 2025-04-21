П’ятнадцятирічні диверсанти

Демонізація і цькування ТЦК, протиставлення їх фронтовим підрозділам ЗСУ – звичайний контент в наших соцмережах. Але ворогові, який розпалює ворожнечу в нашому суспільстві, уже замало таких постів – він знаходить серед нас корисних для себе ідіотів, готових за гроші вчиняти диверсії. Мета – створити враження про широке антидержавне підпілля. Платить ворог щедро. Грішми спокусилося й четверо юних кропивничан.

Трьох із них затримано 5 листопада минулого року в селі недалеко від Кропивницького. Один, забравшись на територію електропідстанції, облив бензином трансформатор, щоб підпалити. Другий знімав процес смартфоном. Третій пильнував «на шухері». Електропідстанція не постраждала, бо нагодилися оперативники СБУ.

Розпочалося слідство, в ході якого з’ясувалося, що спроба знищити приміську електропідстанцію – не єдиний гріх цих хлопців. Затримали й четвертого палія, також неповнолітнього.

Усе почалося у серпні торік. Юнак – назвемо його Дмитром – отримав через Telegram пропозицію про підробіток. Пропонувалося палити авто, які належать ТЦК чи їхнім працівникам. Обіцялася солідна винагорода – тисяча доларів за машину. Висувалася така умова: підпал має бути знятий камерою, відео має бути переслане замовникові. Як тут не погодитися! Адже тисяча доларів на дорозі не валяється, а ТЦК – це ж, як пишеться в соцмережах, звірі, яких не жалко.

Побоюючись, що сам не впорається, Дмитро залучив приятеля. Удвох купили бензин, удвох знайшли об’єкт – пікап Ford Ranger, який стояв у провулку Бородянському. Колір вказував на те, що машина належить ЗСУ. Отримавши фото, замовник наказав спалити авто. У ніч на 28 серпня наказ виконано. Отримавши відео пожежі, замовник (службовець фсб) оперативно переказав Дмитрові 42 тисячі гривень, той чесно віддав половину спільникові.

Невдовзі Дмитро розповів про підробіток ще одному знайомому хлопчині. Удвох і підпалили уночі 13 вересня Kia Sorrento на вулиці Таврійській та Mitsubishi L200 на Андрія Норова. Обидві машини – власність військових. За кожен підпал замовник переказав 42 тисячі гривень. Щоразу 32 тисячі залишив собі Дмитро, спільник задовольнився рештою.

Тим часом закінчилися гроші у юнака, який спільно з Дмитром у серпні підпалив Ford Ranger. 16 вересня він самостійно проробив те саме із сірим позашляховиком Mersedes Benz МL 270, якого помітив на Вознесенській і який здався йому військовою машиною. Маючи контакти замовника, юнак відзвітував перед ним і отримав 42 тисячі гривень.

Можна уявити, як раділи в фсб тому, що знайшли у Кропивницькому таких ласих до грошей і відчайдушних підлітків. Наступне завдання полягало у знищенні вертольота Мі-2. Такої техніки у ТЦК начебто немає, але Дмитра це вже не хвилювало. Уночі 28 жовтня він і ще один хлопець забралися на аеродром, облили вертоліт бензином і підпалили. Машина вціліла завдяки дощу. Невдовзі на криптогаманець Дмитра надійшли 1900 доларів.

1 листопада Дмитро і ще один хлопець, взявши дроторіз і бензин, намагалися спалити електропідстанцію у Кропивницькому. Один підпалював, інший знімав смартфоном. Замовник заплатив їм 800 доларів.

5 листопада СБУ поклала край злочинам підлітків. Їхню справу намагався продовжити дорослий кропивничанин, завербований тим самим ефесбешником. На початку листопада він підпалив підстанцію на околиці Кропивницького. Того ж місяця на вулиці Героїв України підпалив Opel Vivaro і Mitsubishi L200, які визначив як військові. Унаслідок пожежі пошкоджено ще сім цивільних авто, які стояли поблизу. Також підпалив приміську підстанцію. Ту саму, яку не вдалося знищити неповнолітнім. А ще вчинив пожежу в поштовому відділенні в Іванівці Кропивницького району, яка підпорядковується Соколівській сільській раді. Він теж отримував щедрі перекази. Його теж затримано. Досудове слідство триває.

Цю інформацію взято із недавньої ухвали слідчого судді Ленінського районного суду, опублікованої в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Підозрюваним у ній значиться російський громадянин, службовець фсб. Йому інкримінують диверсійну діяльність проти України і залучення до цього наших земляків-кропивничан, зокрема й неповнолітніх.

Тим часом, минулого тижня, СБУ повідомила про викриття агентів фсб, які готували теракти у центрі й на сході країни. Йдеться про розгалужену мережу запроданців. Затримано дев’ятьох агентів, серед яких п’ятеро – неповнолітні, їм по 14 і 15 років. Вилучено 30 кілограмів вибухівки. Зрадники готували вибухи у житлових масивах, на мостах і залізницях та поблизу пунктів базування Сил оборони. Одні виготовляли пекельні пристрої. Інші закладали їх у місцях запланованих підривів. Неподалік встановлювали непомітні відеокамери, до яких дистанційно мала доступ фсб.

Чотирьом затриманим уже повідомлено про підозру в державній зраді.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Віктор Іваненко, «УЦ».