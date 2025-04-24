Пенсійне забезпечення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС і потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Інформуємо, що станом на 01 квітня 2025 року на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області перебуває 4 818 осіб з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них до І категорії віднесено 973 осіб, до ІІ категорії ‒ 2 666 осіб, до ІІІ категорії ‒ 1 131 особу та до ІV категорії ‒ 48 осіб.

З числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії 917 ліквідаторів отримують пенсію по інвалідності відповідно до статті 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Із них: І групи ‒ 45 осіб, ІІ групи ‒ 385 осіб, ІІІ групи ‒ 487 осіб.

Крім того, пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” отримують 465 осіб з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема І категорії ‒ 113 осіб, ІІ категорії ‒ 248 осіб та ІІІ категорії ‒ 104 особи.

Середній розмір пенсії в осіб, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи, становить 14 926,83 грн.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області