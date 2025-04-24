Мобілізація 2025. Як військовим перевестися в іншу частину через Армія+? Кропивничанам пояснюють юристи

Кабмін затвердив новий механізм переведення між військовими частинами за власною ініціативою військовослужбовців. Це експериментальний проєкт Міноборони. Хто з військовослужбовців має право на переміщення та як це зробити пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто з військовослужбовців має право на переміщення?

Подати рапорт до Кадрового центру Збройних Сил можуть військовослужбовці:

Військовослужбовці, які хочуть перейти до частин бойового складу;

Ті, хто служить у тилових, навчальних та резервних частинах і хоче змінити місце служби на іншу таку ж частину;

Військові з бойових частин, які хочуть перейти до інших бойових частин;

Військовослужбовці, яких ВЛК визнала придатними для служби у тилу, можуть перевестися з бойових частин у частини відповідно до рекомендацій комісії.

Які документи треба додати до рапорту для переведення між частинами?

До рапорту військовослужбовець додає такі документи:

копія військового квитка, посвідчення офіцера;

рекомендаційний лист від військової частини, в яку військовослужбовець має бажання бути переміщеним;

погодження командира військової частини, в якій проходить військову службу такий військовослужбовець (крім тих категорій військовослужбовців, для яких таке погодження не є обов’язковим, зазначено нижче). Таке погодження може бути надане як окремим документом, так і у формі погодження (схвалення) рапорту засобами Порталу “Армія+”, інших інформаційно-комунікаційних систем, систем електронного документообігу;

висновок військово-лікарської комісії (для військовослужбовців, які переміщуються на підставі висновку ВЛК).

Кому не потрібне погодження командира на переміщення?

Командир військової частини не зобов’язаний погоджувати переміщення для таких категорій військовослужбовців:

рядовий, сержантський та старшинський склад (крім тих, хто займає офіцерські посади), які переміщуються з тилових, навчальних чи небойових частин до бойових;

постійний склад навчальних центрів, які переводяться до інших навчальних центрів;

військовослужбовці, які переміщуються за висновком ВЛК.

«Процедура розгляду рапорту — до п’яти днів. Усі документи перевіряє Кадровий центр ЗСУ протягом 72 годин, після чого приймає рішення. У разі, якщо підстав для відмови немає, готується наказ про переведення, який має бути підписаний протягом 24 годин після завершення перевірки. Згодом, після підписання наказу, військовослужбовець отримує повідомлення через портал «Армія+» впродовж 24 годин», — пояснює процедуру директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Кому можуть відмовити у переведенні?

У переміщенні військовослужбовця відмовляється лише за наявності однієї з таких підстав:

військовослужбовець не належить до жодної з чотирьох визначених категорій;

військовослужбовець проходить військову службу у військовій частині менш як 6 місяців або менше одного року з моменту попереднього його переміщення за власною ініціативою (крім військовослужбовців, які переміщуються на підставі рішення ВЛК);

до рапорту не додані необхідні документи.

Кадровий центр Збройних Сил перевіряє рапорт військовослужбовця на наявність підстав для відмови у переміщенні протягом 72 годин із моменту його отримання. За результатами перевірки військовослужбовець отримує через портал Армія+ повідомлення про погодження або відмову із зазначенням причин.

Інформацію про підписання наказу на переміщення військовослужбовець отримує через портал Армія+ протягом 24 годин після підписання наказу.

За потреби оскаржити відмову в наданні цих гарантій військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.