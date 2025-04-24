Як отримати свідоцтво про смерть громадянина України за кордоном

Якщо громадянин України помер за межами нашої держави — процедура отримання свідоцтва про смерть матиме свої особливості. Хто та як може отримати свідоцтво про смерть, куди звертатися та які документи для цього необхідні — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Хто може звернутися

родичі

органи влади країни перебування

медзаклад

До кого звернутися

До консула України в державі перебування

Він проводить реєстрацію смерті:

в останньому місці проживання померлого

у місці настання смерті

у місці поховання або виявлення тіла

Які документи потрібні

медичний документ про смерть (перекладений та легалізований)

(перекладений та легалізований) довідка про смерть від компетентних органів країни перебування (перекладена та легалізована)

Документи додаються до актового запису про смерть.

Хто може отримати свідоцтво про смерть

близькі родичі померлого

документ може бути надісланий до МЗС України для передачі рідним.

Якщо у померлого залишилися неповнолітні діти без піклування, консул негайно повідомляє про це МЗС України.

Куди передаються документи померлого

До органів внутрішніх справ та військових комісаріатів передають такі документи:

паспорти

паспортні документи

військово-облікові документи

пільгові посвідчення.

Інші документи померлого надсилають до МЗС України або віддають особі, яка супроводжує тіло померлого.

Де отримати юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»).

Як звернутися до системи надання БПД