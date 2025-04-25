ВЛК для військових: що потрібно знати про проходження та оскарження висновків

Процедура проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є обов’язковою для військовослужбовців, які отримали поранення, травми, контузії або перенесли захворювання. Вона визначає ступінь придатності до подальшої служби. У разі незгоди з висновком військові мають право на його оскарження. Про алгоритм дій, необхідні документи та правові можливості розповіли юристи Юридичного Гончаренко центру.

Що таке ВЛК і кому її потрібно проходити

ВЛК — це спеціалізована медична комісія, яка встановлює придатність військових до проходження служби. Її проходять після лікування, у разі отримання поранень чи хвороб. Направлення на ВЛК видає командування частини або військові комісари, а в окремих випадках — лікарі цивільних установ.

Які документи необхідно мати при собі

Для проходження ВЛК військовослужбовець має зібрати такі документи:

направлення на медичний огляд;

медичну книжку;

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

медичну характеристику (не обов’язкова у воєнний час);

довідку про обставини травми або акт про нещасний випадок;

інші документи з особової справи, при наявності — посвідчення УБД.

«Направлення на військово-лікарську комісію видають командири військових частин, начальники гарнізонів, військові комісари, а також органи Військової служби правопорядку. Якщо військовослужбовець проходить лікування в цивільному психіатричному закладі, направлення може надати головний лікар цього закладу», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Важливо мати повну медичну документацію, оформлену під час лікування.

Як відбувається проходження ВЛК: покрокова інструкція

Отримання направлення від начальника медслужби військової частини. Запис на прийом до ВЛК — через електронну чергу або у реєстратурі. Отримання документів у реєстратурі: картки обстеження та медичного огляду. Проходження обстежень — здача аналізів, візити до профільних лікарів. Розгляд медичної справи членами ВЛК. Отримання офіційного висновку — документ з ухваленим рішенням.

ВЛК проводиться за територіальним принципом — як правило, у медзакладах поблизу військової частини або місця лікування. Також можливо пройти комісію за місцем навчання, відпустки чи відрядження.

Які можуть бути висновки комісії

Комісія визначає такі категорії придатності:

Придатний до військової служби — без обмежень або з можливістю служити в окремих підрозділах.

Непридатний до служби у певних підрозділах, але придатний до інших (наприклад, тилових).

Непридатний до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців.

Звільнений з військової служби з виключенням з військового обліку.

Як оскаржити висновок ВЛК в адміністративному порядку?

Визначити, куди подавати скаргу

Якщо висновок видала нижча ВЛК → оскаржувати в регіональній ВЛК.

Якщо висновок видала регіональна ВЛК → оскаржувати в Центральній ВЛК.

Якщо висновок видала Центральна ВЛК → оскаржувати в адміністративному суді.

Підготувати скаргу

Для оскарження необхідно вказати на незгоду з висновком ВЛК нижчого рівня та на підстави для його оскарження, а також висловити прохання про проведення повторного медичного огляду тією ВЛК, до якої направляється це звернення.

Зібрати необхідні документи

До звернення необхідно докласти всі документи від ВЛК, висновок якої оскаржується. Варто також за можливості додати результати попередніх медичних досліджень та інші документи, які підтверджують серйозність захворювання, травми або поранення, на підставі яких вимагається проведення повторного медичного огляду (наприклад, виписка з лікарні, історія хвороби, медична картка тощо).

Подати скаргу та документи

Скаргу, документи та копію постанови ВЛК можна особисто принести до вищої ВЛК (регіональної ВЛК) або надіслати Укрпоштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу вищої ВЛК.

Як оскаржити рішення через суд?

Оскарження висновку ВЛК у судовому порядку здійснюється відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства України. Важливо пам’ятати, що суд не розглядає питання, пов’язані виключно з медичними показниками, оскільки це виходить за межі його повноважень. Судова інстанція може перевіряти лише законність ухваленого рішення та дотримання встановленої процедури його прийняття.

Щодо строків оскарження, то вони становлять 6 місяців з дня отримання висновку ВЛК (у разі, якщо висновок попередньо не оскаржувався в адміністративному порядку) та 3 місяці з дня отримання висновку вищої ВЛК за результатами розгляду скарги – якщо висновок оскаржувався до вищої ВЛК.

Для отримання роз’яснень щодо військово-лікарської комісії та оскарження висновків, військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103.

Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.