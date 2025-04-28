Шон Пенн приїздив у Кропивницький

Американський актор та режисер Шон Пенн нещодавно зустрівся з військовослужбовцями 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, який дислокується в Кропивницькому.

«Ви захищаєте не лише свою країну – ви справді захищаєте весь світ. І я знаю, що ви переможете», – сказав Шон Пенн нашим військовим, його відеозвернення опубліковане на сторінці 3-го полку у Facebook. Повідомляється, що з початку великої війни це вже четвертий візит Пенна до України. Актор щоразу висловлює підтримку ЗСУ та українському народу.

Радник з президентського офісу Сергій Лещенко інформацію про недавній візит Шона Пенна доповнив такою подробицею: в Україні гостеві набили на руці тату у вигляді тризуба.

64-річний Шон Пенн – один з найбільш титулованих акторів сучасності, призер найпрестижніжих кінофестивалів світу – Каннського, Венеціанського, Берлінського. 19-літнім почав акторську кар’єру, знімаючись у серіалах. У 1980-х був одружений із співачкою Мадонною. У 1990-х – з актрисою Робін Райт. У 2016 – 2020 роках – з Лейлою Джордж, теж акрисою, австралійською. Найвідоміші фільми, в яких взяв участь, – «Мрець іде» (1955), «Гра» (1997), «Солодкий та бридкий» (1999), «21 грам» (2003), «Таємнича ріка» (2004), «Гарві Мілк» (2009), «Одна битва за іншою» (2025).

Шон Пенн – активний громадський діяч. 2002 року критикував американську адміністрацію за політику стосовно Іраку. У листопаді 2021-го вперше приїхав в Україну, щоб зняти документальний фільм про Революцію гідності. Засуджує російське вторгнення. Очолювана ним благодійна організація CORE Response допомагає українцям, які залишили домівки, рятуючись від війни.

Під час візиту до Києва у листопаді 2022 року Пенн вручив президенту Зеленському статуетку «Оскар», сказавши: «Це для вас. Це просто символічна дурниця. Коли ви виграєте, привезіть її назад у Малібу». Зеленський нагородив Пенна українським орденом «За заслуги».

У лютому 2023 року Шон Пенн представив знятий в Україні документальний фільм «Суперсила». Йдеться про супротив українців російській агресії.