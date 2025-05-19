Що ви знаєте про яйце? Вірніше, про жовток? Це джерело вітамінів і мінералів, які сприяють виробленню серотоніну і допаміну, що дає відчуття щастя. Вводити в раціон яйця треба обов’язково, особливо в період високої інтелектуальної активності або коли людина знаходиться в стресовій ситуації.

Приблизно так розмірковували дві чарівні панянки Олена Ферман та Анна Тішкус, коли обирали назву для створеної ними маркетингової агенції. Створили і оригінально презентували: їздили по місту і дарували потенційним клієнтам десяток яєць в яскравій упаковці. Зверху наліпка «Жовток: головне – всередині».

Нова маркетингова агенція має на меті створення креативу та стратегії для просування особистих брендів та великих компаній. Про те, як створювалася агенція, і чому саме «Жовток», в інтерв’ю з партнерками, які, в першу чергу, подруги.

– Як виникла ідея створити власну агенцію?

Анна Тішкус: – Мабуть, доля вирішила, обставини так склалися. В нас був півторарічний досвід роботи в одній компанії на посадах маркетологів. Ми разом справлялися із поставленими завданнями, одна одну підтримували, хоча відповідали за різні напрямки. І ми зрозуміли, що можемо чути одна одну, давати слушні поради і працювати в команді.

– Ви аналізували ринок і зайняли нішу? Чи маєте на меті стати кращими серед інших?

Олена Ферман: – В рамках України є багато кльових агенцій, які працюють якісно. На ринку Кіровоградщини також представлені певні агенції, але якість викликає запитання. Коли ми працювали в компанії, була співпраця з майже кожною з цих агенцій. Ми бачили, в чому вони недопрацьовують, а в чому слабкі або сильні сторони. Навіть коли наше керівництво говорило, що ми щось не так робимо, і наймало на аутсорс маркетингову агенцію з іншого регіону, з того, що вони пропонували, ми бачили, що таке робили ще пів року тому. Тобто ми багато знаємо і вміємо.

А.Т: – Маркетинг стає все більш популярним. Але класних фахівців на ринку мало. З початку повномасштабного вторгнення багато хто виїхав з країни. І ще стосовно конкуренції. В нас є запит на цю роботу. Почали звертатися люди і питати, чи можемо ми зробити те-то. А ми були обмежені компанією, в якій працювали. Власне, чому ми і вирішили створити свою агенцію.

– Розкажіть детально про те, що ви пропонуєте.

О.Ф.: – Багато агенцій позиціонують себе як піар-агенції. Ми ж – маркетингова агенція. А це всі напрямки: піар, реклама, в тому числі зовнішня, брендинг, ребрендинг, інфлюенс-маркетинг. Замовник з цього комплексу обирає, що для нього є актуальним. Ми або надаємо послуги «під ключ», або точково. Наприклад, замовника цікавить, як його логотип буде виглядати на мерчі. Або в нього немає сторінки в соцмережах. Все це ми робимо.

– Ви вдвох чи є команда?

О.Ф.: – Ми мозок. Окремо є дизайнери, таргетологи, SMM-ники. Ми напрацювали список партнерів, знаємо, хто робить більш якісно. Бо ми певний час були замовниками послуг в цих підрядників, знаємо, до кого варто завертатися, до кого ні.

– Чому «Жовток»? Хто це вигадав? Скільки ночей не спали?

А.Т.: – Це були посиденьки за кавою. Назва прийшла шляхом мозкового штурму. Пропонували варіанти, перевіряли, чи є такі назви вже зареєстрованими. Вирішили, що рухаємося вірним шляхом, бо половина з того, що ми хотіли, вже кимось використовувалася.

О.Ф.: – Ми прагнули чогось дуже простого. Наприклад, піар-агенція «Піар». Виявилося, що це зайнято. З «Пульсом» було так само. А потім вирішили піти від зворотного. Має бути те, що не асоціюється з маркетингом, але має кілька сенсів.

А.Т.: – Так ми дійшли до яйця. Це початок життя. А маркетинг починається з вивчення будь-якого бізнесу. Вирішили зосередитися на жовтку, бо головне всередині. Плюс аналогія: з яйця можна приготувати будь-що: омлет, яєчню, олів’є, бісквіт… А можна висидіти курча. Про наш «Жовток» вже говорять. З огляду на те, як ми просувалися по місту, люди знають, що це креативна агенція.

– Вже є замовлення?

О.Ф: – Замовлення почалися ще до того, як ми створили агенцію. «Жовток» – це логічне продовження нашої роботи. Ми готові працювати на результат, який задовольнить замовника. Звертайтеся за телефоном: 0997164599. Шукайте нас в соцмережах: @zhovtok_marketing/