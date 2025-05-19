Безбар’єрність – це важливо

За ініціативою першої леді Олени Зеленської в межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні впроваджується флагманський проєкт Міністерства розвитку громад і територій, до якого долучилися 15 пілотних громад, серед яких – і Кропивницький.

14 травня члени комісії з реалізації проєкту «Безбар’єрний маршрут міста Кропивницького» на чолі із секретарем міської ради Олегом Колюкою здійснили виїзну інспекцію першої черги маршруту. Її метою було обговорення і поточних завдань, і стратегічних, довгострокових перспектив реалізації цієї ініціативи.

Головна мета проєкту із безбар’єрності – створити зручний, безпечний та доступний маршрут у центральній частині міста для людей з інвалідністю (а їх дуже побільшало), батьків із дитячими візочками, людей похилого віку, інших маломобільних груп населення, а також туристів. Він має не лише вдосконалити міську інфраструктуру, а й взагалі змінити філософію міського простору, забезпечивши повагу до кожного мешканця. Він буде реалізовуватись у чотири черги, загальна протяжність – 30 кілометрів, що охоплюватимуть ключові магістралі та соціально важливі об’єкти.

Наразі проінспектовано першу чергу маршруту протяжністю 1,5 км, яка пролягає вулицями Шевченка, Великою Перспективною, Театральною та Архітектора Паученка. До неї входять чотири соціально значущі локації: Центр надання адміністративних послуг «Прозорий офіс», Центр підтримки ветеранів, дитяча поліклініка та міська лікарня.

Найменше питань – до «Прозорого офісу», і це не дивує, адже при його створенні було враховано усі необхідні вимоги і стандарти. Навпроти нього у старовинній історичній будівлі розташований краєзнавчий музей, і тут має бути проведений значний обсяг робіт: у межах реалізації грантового проєкту від Українського культурного фонду тут планують облаштувати пандус, підйомник та універсальну кабіну в туалеті.

У межах першої черги безбар’єрного маршруту розташовано декілька лікувальних закладів – Центральна міська лікарня, дитяча поліклініка і міська стоматологічна лікарня. Дитяча поліклініка більш-менш відповідає певним умовам, а міська стоматологічна поліклініка перебуває в процесі масштабної реконструкції в рамках інфраструктурного проєкту за участю Європейського інвестиційного банку. Безбар’єрні рішення тут обов’язково враховуватимуться. Комісія також обговорила облаштування прилеглої території – зокрема, встановлення модульного туалету як невід’ємного елементу маршруту доступності. А ось до стаціонару ЦМЛ є дуже багато питань, адже він, як і краєзнавчий музей, розташований в історичній будівлі, що не дозволяє осучаснити її під певні вимоги. Можливо, згодом таки цей лікувальний заклад буде переведений у колишню «рудівську» лікарню на Салганних Пісках? Перед міською владою також стоїть завдання якнайшвидше забезпечити доступність до цих медзакладів за допомогою укладання тактильної плитки та облаштування навігації для людей із порушенням зору.

Хочеться відмітити, що об’єкти саме комунальної власності поступово адаптуються до нових стандартів доступності, на відміну від комерційного сектору – аптек, закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. Їх на цих центральних вулицях безліч, і про вимоги доступності та безбар’єрності дехто, мабуть, і не чув. Так, у деяких закладах біля входу з’явились кнопки виклику персоналу – і все. Але є підозра, що більшість з них, на жаль, не працює…

Стосовно числених запитань місцян, чи на часі чергове перекладання тротуарної плитки та інші поточні роботи, які не раз відкладалися під час війни, секретар міськради Олег Колюка наголосив:

– Безбар’єрне середовище – це про повагу. І ми розраховуємо, що підприємці долучаться до цього процесу не з примусу, а з розумінням важливості. Місто готове надавати роз’яснення, супровід, рекомендації, і, що важливо – ми запрошуємо бізнес до укладення Меморандуму про співпрацю. Це крок до партнерства, яке зробить Кропивницький зручнішим і доступнішим для всіх.