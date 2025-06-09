Документи на замовлення

СБУ спільно з Національною поліцією заблокували ще одну схему виготовлення і продажу підроблених документів України та Євросоюзу.

У результаті комплексних заходів викрито організаторів оборудки – двох братів з Кіровоградщини. Вони облаштували підпільну типографію в орендованому приміщенні у місті Олександрія.

Йдеться про фальшиві водійські посвідчення іноземного зразку, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та інші офіційні документи.

Готову продукцію вони пропонували у закритих акаунтах в соціальних мережах, а її відправлення замовникам здійснювали через поштові сервіси як в Україні, так і за кордон – до Польщі, Чехії та Німеччини.

Зловмисники займалися виробництвом документів на пластиковій основі з підробленими голографічними захисними елементами. Вартість одного «документа» коливалася від 6 до 20 тис. гривень, а кількість обраховувалась сотнями. Місячний оборот «ділків» складав близько пів мільйона гривень.

Правоохоронці задокументували декілька епізодів протиправної діяльності, зокрема, одним із замовлень було виготовлення фіктивного свідоцтва про шлюб із загиблим військовослужбовцем.

Під час численних обшуків за місцями перебування фігурантів та у їхньому підпільному цеху виявлено та вилучено голографічну плівку, голограми, конверти ТОВ «Нова Пошта» з готовими підробленими документами, печатку Київської автошколи, 20 посвідчень водія (нового та старого зразка), 2 принтери, 8000 доларів, пакети для пакування посилок, машину AUDI A6 , 25 sim карт різних GSM операторів, 9 мобільних телефонів, планшет, 3 ноутбуки.

За матеріалами СБУ зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збут підроблених голографічних захисних елементів).