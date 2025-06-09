Ложки дьогтю

Про бочку меду – спецоперації Малюка на території рф – написали вже всі й усі пораділи. Відео підриву опори кримського мосту цілком може претендувати на Шевченківську премію в галузі кінематографії. Усе це реально круто і сильно підняло бойовий дух українського народу. І навіть частково розвіяло міф, що на вершині влади у нас суцільно дилетанти і дурні. На жаль, тільки частково…
За два дні до початку календарного літа президент Зеленський несподівано видав указ про перенесення святкування Дня захисту дітей зі звичного
1 червня на 20 листопада. Для більшості організаторів традиційного заходу це рішення виявилося як сніг на літню голову. Всі сценарії вже було розписано і затверджено, подарунки закуплено, листівки та флаєри видрукувано, гроші численним івент-агентствам сплачено.
У підсумку на місцях кожен викручувався, як міг. Хтось викинув усе в макулатуру, не ризикуючи порушити указ президента. Хтось креативно відзначив «День початку літа». А найсміливіші, розуміючи, що ніхто їх не покарає, спокійно провели все, що запланували.
Президент у своїй вечірній молитві пояснив зміщення теплого свята в осінню негоду бажанням «синхронізувати українську практику зі світовою». Це, втім, ніяк не пояснює форс-мажорний вихід указу. Можна, звісно, припустити, що документ пролежав місяць чи два на столі у президента і підписати раніше просто не дійшли руки, але в такому разі віддавати його в роботу за два дні до свята – це явна дурість, і аж ніяк не президентська.
Знову ж таки в останні дні травня багато писали про потужні вибухи на Сонці, і, мабуть, це сильно позначилося. Уряд на чолі з Денисом Шмигалем запропонував Верховній Раді проголосувати законопроєкт, який передбачає нові правила оподаткування для продавців товарів на маркетплейсах, на кшталт OLX або PROM. Якщо закон ухвалять, то ці платформи зобов’яжуть стягувати з громадян 5% вартості товару (ще 5% беруть і нині як військовий збір). Чиновники традиційно пояснюють черговий податок синхронізацією законодавства з вимогами ЄС.
Але ось яка халепа: законопроєкт фактично зрівнює професійних трудівників торговельно-цифрового фронту, які справно завантажують «Нову пошту» тоннами товару, зі звичайними людьми, які просто продають свої, зазвичай вживані, речі, встановлюючи їм ліміт три продажі на рік. Для порівняння: в Євросоюзі аналогічний ліміт становить 30 продажів і 2000 євро на рік. Якось не дуже синхронно виходить, нє?
Чергова дурість – скажете ви. Відповім: ну і нехай! Оскільки в нашому суспільстві вже давно дурість ухвалених указів і рішень зазвичай легко компенсується їх невиконанням.
На тлі цих двох документів піпетку з краплею дьогтю нагадує рішення Кабміну про обов’язкове володіння English директорами вишівських бібліотек. А нинішніх – безмовних – звільнити? А якщо володіє німецькою чи японською – теж не годиться? А жебрацька зарплата від семи до десяти тисяч гривень при цьому не зміниться?
Таке враження, що якийсь спритний колега МіхМіха Поплавського вирішив першим у країні відкрити факультет англійської мови та бібліотечної справи і пропхав цю ідею через Кабмін. Як пропхав? Самі здогадайтеся.
Ну і під фініш – клізма з настоянкою дьогтю. За наші з вами гроші. Оскільки всі бюджетні гроші за Конституцією – наші.
Виявляється, в Україні є контора, яка моніторить ЗМІ й щотижня надсилає звіти всім органам влади, сама визначаючи, що важливо, а що – ні. І це не СБУ! Легко здогадатися, що фірма «Медіатека» – приватна, належить «слузі народу» Маріковському й стриже з держави (читай, з нас) по мільйону на місяць. При цьому основну частину роботи виконує комп’ютерна програма, а природний інтелект тільки контролює процес. Повторюся, за мільйон на місяць.
Точно знаю, що в кожному міністерстві та відомстві є люди й цілі служби, які теж моніторять ЗМІ. І платять їм теж із бюджету.
Ми в «УЦ» самі робили б щотижневий огляд публікацій свіжого номера газети за символічні гроші, якби була хоч найменша надія, що чиновники їх прочитають і відреагують.
В останніх рядках колонки я хотів би заспокоїти наших читачів: якщо ви думаєте, що дурість, невчасність, нелогічність – це риси виключно української влади, то глибоко помиляєтеся. Наші чиновники і законодавці не самотні на планеті Земля! Нещодавно Генасамблея ООН ухвалила рішення про святкування міжнародного Дня коней, запропоноване Монголією. Ну що для ООН може бути актуальнішим сьогодні?!
Скандинавська ходьба під палаючим сонцем