Ложки дьогтю

Про бочку меду – спецоперації Малюка на території рф – написали вже всі й усі пораділи. Відео підриву опори кримського мосту цілком може претендувати на Шевченківську премію в галузі кінематографії. Усе це реально круто і сильно підняло бойовий дух українського народу. І навіть частково розвіяло міф, що на вершині влади у нас суцільно дилетанти і дурні. На жаль, тільки частково…

За два дні до початку календарного літа президент Зеленський несподівано видав указ про перенесення святкування Дня захисту дітей зі звичного

1 червня на 20 листопада. Для більшості організаторів традиційного заходу це рішення виявилося як сніг на літню голову. Всі сценарії вже було розписано і затверджено, подарунки закуплено, листівки та флаєри видрукувано, гроші численним івент-агентствам сплачено.

У підсумку на місцях кожен викручувався, як міг. Хтось викинув усе в макулатуру, не ризикуючи порушити указ президента. Хтось креативно відзначив «День початку літа». А найсміливіші, розуміючи, що ніхто їх не покарає, спокійно провели все, що запланували.

Президент у своїй вечірній молитві пояснив зміщення теплого свята в осінню негоду бажанням «синхронізувати українську практику зі світовою». Це, втім, ніяк не пояснює форс-мажорний вихід указу. Можна, звісно, припустити, що документ пролежав місяць чи два на столі у президента і підписати раніше просто не дійшли руки, але в такому разі віддавати його в роботу за два дні до свята – це явна дурість, і аж ніяк не президентська.

Знову ж таки в останні дні травня багато писали про потужні вибухи на Сонці, і, мабуть, це сильно позначилося. Уряд на чолі з Денисом Шмигалем запропонував Верховній Раді проголосувати законопроєкт, який передбачає нові правила оподаткування для продавців товарів на маркетплейсах, на кшталт OLX або PROM. Якщо закон ухвалять, то ці платформи зобов’яжуть стягувати з громадян 5% вартості товару (ще 5% беруть і нині як військовий збір). Чиновники традиційно пояснюють черговий податок синхронізацією законодавства з вимогами ЄС.

Але ось яка халепа: законопроєкт фактично зрівнює професійних трудівників торговельно-цифрового фронту, які справно завантажують «Нову пошту» тоннами товару, зі звичайними людьми, які просто продають свої, зазвичай вживані, речі, встановлюючи їм ліміт три продажі на рік. Для порівняння: в Євросоюзі аналогічний ліміт становить 30 продажів і 2000 євро на рік. Якось не дуже синхронно виходить, нє?

Чергова дурість – скажете ви. Відповім: ну і нехай! Оскільки в нашому суспільстві вже давно дурість ухвалених указів і рішень зазвичай легко компенсується їх невиконанням.

На тлі цих двох документів піпетку з краплею дьогтю нагадує рішення Кабміну про обов’язкове володіння English директорами вишівських бібліотек. А нинішніх – безмовних – звільнити? А якщо володіє німецькою чи японською – теж не годиться? А жебрацька зарплата від семи до десяти тисяч гривень при цьому не зміниться?

Таке враження, що якийсь спритний колега МіхМіха Поплавського вирішив першим у країні відкрити факультет англійської мови та бібліотечної справи і пропхав цю ідею через Кабмін. Як пропхав? Самі здогадайтеся.

Ну і під фініш – клізма з настоянкою дьогтю. За наші з вами гроші. Оскільки всі бюджетні гроші за Конституцією – наші.

Виявляється, в Україні є контора, яка моніторить ЗМІ й щотижня надсилає звіти всім органам влади, сама визначаючи, що важливо, а що – ні. І це не СБУ! Легко здогадатися, що фірма «Медіатека» – приватна, належить «слузі народу» Маріковському й стриже з держави (читай, з нас) по мільйону на місяць. При цьому основну частину роботи виконує комп’ютерна програма, а природний інтелект тільки контролює процес. Повторюся, за мільйон на місяць.

Точно знаю, що в кожному міністерстві та відомстві є люди й цілі служби, які теж моніторять ЗМІ. І платять їм теж із бюджету.

Ми в «УЦ» самі робили б щотижневий огляд публікацій свіжого номера газети за символічні гроші, якби була хоч найменша надія, що чиновники їх прочитають і відреагують.

В останніх рядках колонки я хотів би заспокоїти наших читачів: якщо ви думаєте, що дурість, невчасність, нелогічність – це риси виключно української влади, то глибоко помиляєтеся. Наші чиновники і законодавці не самотні на планеті Земля! Нещодавно Генасамблея ООН ухвалила рішення про святкування міжнародного Дня коней, запропоноване Монголією. Ну що для ООН може бути актуальнішим сьогодні?!