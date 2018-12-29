Нашей Кировоградщине – 80!

Какое самое главное событие после просмотра поздравления с Новым годом от Президента Украины и вручения под Рождество томоса? Конечно же, это празднование 80-летнего юбилея Кировоградской области!

10 января у нашей родной Кировоградщины день рождения. Много ей довелось повидать на веку. За это время число районов сокращалось с тридцати до двенадцати, потом вырастало до 21-го. Сегодня вновь у некоторых товарищей в Киеве зуд, хотят сократить количество районов всего до трех. Переживали и не такое. Когда-то у нас забрали три района и передали Черкасской области, зато потом у Одесской области забрали четыре района и передали нам. Бывало, что и вовсе хотели расформировать, создать Криворожскую область, отдать ей большую часть нашей, а остатки поделить между Полтавской, Винницкой и Николаевской. Не вышло. Чего только еще не хотели у нас переиначить, а Кироворадщина живет себе и, дай Бог, будет жить века.

Районы и города

Области исполняется восемьдесят лет, но далеко не всем районам. Онуфриевский, Устиновский и Ольшанский созданы в 1966-м году, им всего-то какие-то скромные 52 годка исполняется. А Гайворонский, Голованевский, Новомиргородский, Знаменский, Компанеевский, Новгородковский районы вообще как-то раз взяли и упразднили на два года. В общем, с районами у нас много чего вытворяли. И это, в принципе, не новинка для края, который до формирования области был частью какое-то время Киевского воеводства, Бугогардовской паланки Войска Запорожского, Новой Сербии, Новороссийской, Николаевской, Херсонской губерний, частично Киевской и Одесской областей. После всех таких переделок нам ли бояться очередной административной реформы?

После избрания президентом Виктора Ющенко в тогдашнем правительстве даже должность была – вице-премьер-министр по административной реформе. Роман Бессмертный был тем вице. Помнится, когда-то автор этих строк сидел у Романа Петровича в кабинете на улице Грушевского и пытался понять, чем Кировоградщине грозит административная реформа? В итоге оказалось, что ничем. Наверное, стоит благодарить косность, стойкость и упертость украинских чиновников, сделавших все, чтобы затормозить и даже прибить на корню тот процесс реформации. Хотя, как видим, его отголоски проявляются – у нас создают объединенные территориальные громады, децентрализация в каком-то виде идет.

За годы после создания области у нас прибавилось городов, самым многострадальным из которых можно назвать Светловодск. Мало того, что бывшие Крылов и Новогеоргиевск переместили по карте, затопили историческую территорию, так еще и имя меняли регулярно – Хрущев, КремГЭС, Светловодск…

Земля и то, что на ней растет

Почему-то всю жизнь считал, что больше всего из плодовых деревьев у нас яблонь растет. Это не так. Абрикосов у нас больше всего! Есть такие полуофициальные данные, конечно, они не такие точные, как при Сталине и Хрущеве, когда с каждого плодового дерева, росшего во дворе у хозяина, взимали налог. Но этим данным верится, особенно летом, когда идешь дворами в своем спальном микрорайоне, а все вокруг усыпано абрикосами. Черешни, вишни и шелковицы реально меньше. Кстати, это повергает в шок наших северных соседей – как-то приходилось делать интервью с одним инженером из Братска, земляком, так он даже повторялся – когда впервые привез жену-сибирячку в тогдашний Кировоград, она не могла поверить увиденному – кругом под ногами фрукты, которые у них там на доллар считаются…

Увы и ах, в очередной раз надо опровергнуть миф о якобы нашем самом элитном в мире черноземе – откуда он взялся, до конца неясно. Есть лишь одна связь – самый знаменитый почвовед Российской империи Василий Докучаев бывал в наших краях, в составленном им атласе почв есть слова и о наших землях – «Здешний чернозем в сыром виде, как уголь». Докучаев у нас брал пробы грунта на территории нынешних Знаменского и Александрийского районов и кое-где наметил лесополосы для защиты полей. Вот не так давно один земляк рассказывал приехавшим японцам миф о якобы элитном черноземе, хранящемся в Парижском институте мер и весов. Не было и нет там ничего подобного! Там лежал какое-то время образец чернозема из Воронежской губернии, привезенный на Всемирную парижскую выставку. На сегодня и он утрачен. Да, у нас хорошая земля. Но на самом деле она малогумусная и среднегумусная – содержание этого самого гумуса 5-5,5 процента. В мире хватает мест с так называемым сверхмощным черноземом, там гумуса более 9 процентов. В основном такие земли встречаются в России, Украина – на втором месте. Но нам на Кировоградщине хватает. Если вы не согласны, то у вас просто нет дачи или огорода.

Земля Кировоградщины всегда была и остается богатой. А Люди какие, с большой буквы люди, которые работали на этой земле! Александр Гиталов, Леонид Шлифер, Василий Клюй, Василий Гуртовой… Сложно даже перечислить, скольким труженикам у нас было присвоено звание Героя Социалистического Труда в то время. Поверьте автору, который часть жизни провел в Харьковской области и в Белоруссии. Там никогда не звучали так громко, как у нас, и не были известны всем имена знатных хлеборобов. Вспоминаются рассказы старожилов – слово того же Александра Гиталова, Героя, делегата съездов, иной раз звучало громче и авторитетнее, чем мнение первых секретарей обкомов! Число героев труда, как для небольшой области, было просто нереальным. Косянчук, Гордийчук, Цертий, Колодийчук, Дубовой, Войтишин, Громийчук, Андрияш, Моторный, Онуфриев – нет, всех и не упомянешь. В 1971-м году урожай зерновых в Кировоградской области стал рекордным не только для Украины, но и для всего Советского Союза! 37,6 центнера с гектара – тогда это был потрясающий показатель.

Места силы

Судьба была не слишком щедра к Кировоградщине. У нас нет Карпатских гор и крымского моря, одесского шика и днепровской зажиточносчти, львовского гонора и харьковской обстоятельности. Но разве так уж мы обделены? Да мы всех за пояс заткнем своим центральным статусом – географический центр страны находится именно у нас! И, по сравнению с нами, все остальные регионы – это разновидности дальних и ближних окраин. А сколько у нас уникальных, неповторимых мест, которых нигде больше не увидишь! Чего стоит только украинский Стоун-хендж, урочище Монастырище в Устиновском районе! Место силы, одно из самых древних обжитых мест страны, тысячи лет наши предки совершали свои тайные ритуалы здесь. Не нужно говорить о запредельной уникальности места. Автору доводилось бывать в Олевском районе Житомирской области, в месте под названием Каменное село. Оно чем-то сродни Монастырищу – такое же древнее. Но у нас в Монастырище все равно лучше и причудливее – возможно, близость воды сказывается, на Житомирщине Каменное село в лесной глуши находится, там влажно и душно, а в Монастырище привольно и просторно…

Только наша, исключительно наша область омывается двумя великими европейскими реками – Днепром и Южным Бугом. Сколько роскошных мест на их берегах! А Синюха! А Ингул в его лучших местах, а Сугоклея, десятки других рек, сотни озер, небольшие лески, а главное – степь. Да, Кировоградщина красива той неброской, скромной степной красотой, у которой края не видно в зоряную ночь… Спасибо за твою бесконечность, родная Кировоградщина.

Люди

Нет ничего сложнее, чем писать о людях земли нашей. Не упомянешь кого-то – и все, обиды будут, даже если человека давно нет с нами. Почему-то кажется, что просто невероятная плотность талантов выпала этой земле. Как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Десятки лет ищу ответ на вопрос: как так сложилось, что два крупнейших деятеля революции столетней давности родились именно здесь? И что так не устраивало Троцкого и Зиновьева в укладе жизни той империи, коль они отправились в ее тогдашнюю столицу свергать власть? Почему еще один земляк, Винниченко, встал у руля новой украинской власти? Неужели так все плохо было в Елисаветграде? Нет ответа. Так или иначе, эти люди переделывали землю под себя. Но лучше бы, как сотни других земляков, писали бы хорошие книги, хорошие картины, сочиняли хорошую музыку. Но история не знает сослагательного наклонения, и это тоже твоя история, Кировоградщина. С юбилеем, родной край!