День 2 сентября

Новый учебный год этой осенью стартует 2 сентября, в понедельник. Как пройдет торжественная линейка – зависит от администрации каждой школы. Но общей чертой всех праздников будет то, что на них не будут выступать чиновники. В этом на пресс-конференции заверила начальник управления образования горсовета Кропивницкого Лариса Костенко.

О дошкольном образовании. Согласно электронной регистрации детей, посещающих дошкольные учреждения, в детские сады в сентябре пойдут 9813 малышей в возрасте от трех до шести лет. Это примерно на 200 детей меньше, чем прошлой осенью. Лариса Давыдовна объясняет это снижением рождаемости в нашем городе. А если учесть тот факт, что городские садики посещают детки из близлежащих сел, родители которых работают в областном центре, рождаемость в Кропивницком упала еще больше.

На сайте управления образования можно найти информацию о свободных местах в дошкольных учреждениях. На сегодня их 338. Если родители пока еще не определились с детским садом, нужно поспешить, так как с сентября будет иметь место «миграция»: детей переводят в садики поближе к месту жительства или работы родителей.

В трех детских садах действуют инклюзивные группы. По плану их должно быть двенадцать, и управление образования ведет работу по увеличению количества групп. Лариса Костенко обратила внимание на нехватку воспитателей и просила всех желающих работать с детьми, имеющих соответствующее образование, обращаться в управление.

Примерно 26 тысяч учеников пойдут в 946 классов города. Первоклашек будет 2800 в 102-х классах. В прошлом году классов было 105. Это свидетельство не только снижения уровня рождаемости, но и, скорее всего, выезда семей за рубеж.

В рамках программы «Новая украинская школа» школы обеспечены новыми партами пока на 42 процента. Но поставщик обещает к началу учебного года обеспечить стопроцентно. Для каждого первого класса уже закуплены ноутбуки и принтеры. С помощью этой техники первоклашки будут учиться по-новому.

В течение лета улучшалась материально-техническая база учреждений образования. Это отразилось на ремонте спортивных залов, крыш, санузлов, благоустройстве территорий, закупке оборудования для столовых и прачечных, внедрении энергосберегающих технологий. Также было закуплено специальное оборудование для инклюзивно-ресурсных центров.

Две с половиной тысячи ребят обучаются в шести учреждениях профтехобразования. Меньше половины из них – выпускники городских школ. Видимо, необходимо более активно популяризировать профессионально-техническое образование, так как от регионального заказа набрано чуть больше половины необходимого количества учащихся. Государственный заказ составляет 215 учащихся, а подано только 118 заявок.

Лариса Костенко сообщила, что продолжается поставка в школы новых учебников, и ими ученики будут обеспечены. Если родителей учителя станут принуждать покупать книги – следует обратиться к директору школы либо непосредственно в управление образование. То же касается и специальных тетрадей. Навязывать их приобретение никто не имеет права. Разве что это будет инициатива самих родителей. Имейте это в виду, когда на родительских собраниях будут выноситься соответствующие предложения.

И о вкусном. В конце августа – начале сентября будет обсуждаться меню для школьных столовых. Не исключено, что в некоторых школах будет кардинально изменена культура питания. Как известно, победитель пятого сезона «МастерШеф», кулинарный эксперт Евгений Клопотенко разработал проект «Новое школьное питание», который был утвержден в начале этого года.

Елена Никитина, «УЦ».