На межі розвідки та містики

В обласній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського відбулася презентація книжки «Денис Богуш: таємниці розвідника з паранормальним впливом». Її привіз до Кропивницького онук героя книжки, політтехнолог та експерт у сфері стратегічних комунікацій, військовослужбовець, тезка діда Денис Богуш. Присутні почули багато цікавого на межі з неймовірним.

Про загадкову долю Дениса Богуша, описану в книжці, кілька років тому «УЦ» розповідала його дочка Валентина Денисівна. Але вона не володіла повною інформацією, тому що особиста справа розвідника і контррозвідника була засекречена. Онуку вдалося дістатися до архівів, і він оприлюднив факти, про які дізнався. Але, за його словами, в книжці описано всього десять відсотків інформації, про яку стало відомо.

Родина Богушів жила в Кропивницькому в будинку на теперішній Чміленка, недалеко від театру. Сусідами були генерали. Як отримав квартиру Денис Богуш, було не зрозуміло. Хоча було відомо, що він воював і працював у КДБ. Автор книжки розповів, що дід, коли важко захворів, якось у стані марення розповів про своє перебування в Китаї. Коли рідні запитали, що це було, наказав забути і нікому про це не говорити – небезпечно.

З архівних документів Денис Богуш дізнався, що його дід закінчив вищу школу КДБ у Петергофі, де готували розвідників. Вивчив німецьку мову з баварським діалектом. Ще володів англійською і польською мовами. Одружився, до війни народилися дві дочки. В 1939-1940 році в якості розвідника був у Німеччині.

Коли почалася війна, був направлений до Москви, де керував групою документалістів, які визначали цінність і важливість для розвідки певних документів. А також займався контррозвідкою.

«В 1943 році діда взяли до антидиверсійної групи і відправили в Тегеран. Німецькі диверсанти мали намір зірвати зустріч Черчилля, Рузвельта і Сталіна і викрасти цих лідерів держав. Цьому завадили. Вважаю, що дід перший Орден Червоної Зірки отримав за цю операцію», – сказав Денис Богуш. Під час ялтинської конференції герой книжки був одним з десяти офіцерів зв’язку від Радянського Союзу.

В книжці подані події, пов’язані в тому числі з Кіровоградщиною. Описані паранормальні явища, приклади використання гіпнозу, надможливостей тіла, телепатії, телепортації, якими займався розвідник Богуш під час війни.

Денис Богуш зазначив, що велика частина інформації, поданої в книжці, жодного разу ніде не публікувалася. І повідомив, що планує написати сценарій з подальшими зйомками фільму.

У презентованому виданні опубліковано багато фотографій та документів. Бажаючі купували книжку після презентації. Денис Богуш подарував примірник бібліотеці Чижевського. Йдіть і читайте.