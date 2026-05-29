Леся Карнаух: ДПС запускає новий електронний сервіс для ліцензіатів

Державна податкова служба запускає ще один новий електронний сервіс для бізнесу – для тих, хто працює в сфері продажу пального, алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Він допоможе підприємцям не пропустити важливі зміни у ліцензійних даних. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

«Бізнесу не завжди просто встежити за всіма змінами у документах та реєстрах. Особливо коли йдеться про ліцензії, РРО/ПРРО та постійні оновлення даних», – зазначила очільниця ДПС.

За її словами, новий електронний сервіс автоматично надсилатиме повідомлення платникам і нагадуватиме про необхідність оновити інформацію у реєстрах ліцензіатів після змін у РРО/ПРРО, книгах обліку розрахункових операцій чи розрахункових книжках.

Якщо у підприємця такі зміни, то слід оновити інформацію в Єдиних реєстрах ліцензіатів:

– Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального;

– Єдиному реєстрі ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Чому це важливо?

Якщо інформація не буде оновлена, то бізнес може отримати значні штрафи – до 200 % вартості реалізованих товарів. Або ж навіть втратити ліцензії через повторні порушення.

За словами Лесі Карнаух, Державна податкова служба сьогодні – це не лише про контроль. Це насамперед про сучасні сервіси.

«Вже понад 1,5 року ми активно та послідовно трансформуємо роботу податкової. Бо взаємодія з кожним платником податків має бути більш прозорою, зручною та зрозумілою. Це одна із важливих складових детінізації економіки», – акцентувала очільниця ДПС.