Що потрібно знати правонаступнику під час подання заяви-розрахунку “лікарняних”

Допомога у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виплачується на підставі сформованого на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листка непрацездатності.

Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває в трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (далі ‒ вебпортал).

Хто здійснює виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в разі ліквідації (реорганізації) підприємства?

Відповідно до статті 22 Закону України “Про загальнообовʼязкове державне соціальне страхування” призначення та здійснення страхових виплат за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності в разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи чи організації, які настали до ліквідації (реорганізації), здійснюються застрахованим особам правонаступником, а в разі відсутності правонаступника ‒ Пенсійним фондом України за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.

Навіщо потрібен правонаступнику запит до Пенсійного фонду України на створення копії електронного листка непрацездатності?

Якщо страхувальник до ліквідації підприємства не оплатив листки непрацездатності працівників, правонаступник в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою електронного кваліфікованого підпису (КЕП) може сформувати запит до Пенсійного фонду України на створення копії електронного листка непрацездатності, як правонаступнику.

В запиті необхідно обов’язково вказати:

код ЄДРПОУ, назву страхувальника (ліквідованого підприємства, установи, організації);

дату початку періоду тимчасової непрацездатності, за який будуть сформовані копії листків непрацездатності.

Варто зауважити!

Правонаступнику необхідно відстежувати через особистий кабінет статус запиту, який може бути: “В роботі”, “Виконано” або “Відмовлено”.

Якщо запит в статусі “Виконано” ‒ будуть створені копії відповідних електронних листків непрацездатності, на підставі яких правонаступник зможе сформувати в електронному вигляді заяву-розрахунок та здійснити страхові виплати застрахованим особам.

Антоніна Гаїна, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області