У військо прийшли з в’язниці?

20 травня по обіді в селищі Олександрівці на Кіровоградщині сталася трагедія – солдат застрелив на смерть солдата. Судячи з того, шо поліція проілюструвала це повідомлення знімком штурмової гвинтівки CZ 805 BREN, з неї й вбито 29-річного військовослужбовця.

Правоохоронці коментують надзвичайну пригоду небагатослівно. Поліцейські речники кажуть: між військовими стався конфлікт, один застосував проти іншого зброю, винуватця затримано на місці злочину, йому – 27 років.

Керівництво Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону назвало кількість пострілів – чотири. Що ж до мотивів – їх ще встановлюють.

Виникає запитання: що ж робили озброєні солдати в Олександрівці? Оформляли особисті документи в тамтешній конторі Державної міграційної служби (паспортному столі по-простому), пояснюють у прокуратурі.

Неподалік тієї контори, у людному місці, й стався інцидент. Жителі Олександрівки вражені. Адже могли постраждати й інші люди.

Триває жваве обговорення трагедії в соцмережах. Лають владу, зокрема поліцію, натякають на пияцтво серед військових, вимагають негайно детальної і правдивої інформації від слідчих. Один коментатор поділився важливою подробицею: солдат солдата застрелив, переслідуючи вулицею. Щоправда, сам коментатор цього не бачив, про це почув від інших.

Від власних інформаторів в селищі «УЦ» дізналася: учасники інциденту – начебто недавні в’язні, в Олександрівку їх привезли, щоб вони отримали паспорти. Начебто солдат обстріляв іншого, побачивши, як той, вийшовши з надвірного туалету, подався навтьоки. Очевидно, цьому передував конфлікт.