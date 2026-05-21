Порушення прав військовослужбовців: як діяти

Військовослужбовці та військовослужбовиці можуть стикатися з порушенням своїх прав — під час проходження служби, оформлення відпустки, переведення чи звільнення. Серед поширених ситуацій — ігнорування рапортів, незаконні дисциплінарні стягнення, відмова у звільненні за станом здоров’я або незаконне звільнення мобілізованих із роботи.

Що робити в таких випадках та куди звертатися по допомогу — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Що можна оскаржити

Якщо рішення порушує ваші права — ви маєте право його оскаржити!

Зокрема, військовослужбовець/виця має право оскаржити накази керівника щодо:

присвоєння та позбавлення військового звання

призначення чи звільнення з посад

звільнення з військової служби

накладення дисциплінарного стягнення тощо.

Як діяти

У разі порушення подайте заяву чи скаргу безпосередньому керівнику тієї особи, дії якої оскаржуєте.

Якщо не знаєте з чиєї вини порушені права — подайте скаргу наступному за підпорядкованістю командиру.

Права під час розгляду скарги

Військовослужбовець/виця має право:

особисто викласти свої аргументи та вимагати залучення свідків

подати додаткові матеріали, що стосуються справи, або клопотати, щоб їх вимагав керівник або орган, що розглядає заяву чи скаргу

бути присутнім під час розгляду

отримати письмову відповідь

ознайомитися з матеріалами перевірки

оскаржити прийняте рішення в суді

вимагати відшкодування завданих збитків.

Куди звертатися

У разі порушення прав командирами військовослужбовець/виця може звернутися до:

військової служби правопорядку — 044 454 73 08

Державного бюро розслідувань (у разі вчинення злочину щодо військового) — 044 300 27 07

вищого командування — командування підрозділу, Генштабу —0 800 50 04 10

Центрального управління захисту прав військовослужбовців (щодо переведення на інше місце служби без згоди, виплати додаткових видів грошового забезпечення, направлення на влк тощо) — mpd@post.mil.gov.ua або поштою проспект Повітряних сил, 6, м. Київ, 03049.

А також до Військового омбудсмена на електронну пошту skarha@milomb.gov.ua або на контактний номер 1510.

У разі порушення інших прав

з медичних питань — до Командування Медичних сил ЗСУ — 044 230 73 64

фінансових (наприклад, невиплати премій, грошового забезпечення) — до Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат — 044 271 35 59

з питань не пов’язаних з військовою службою до Уповноваженого ВРУ з прав людини — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

Звернення до суду

Якщо скарга не дала результату — ви можете звернутися до суду.

Суд може скасувати незаконні рішення та зобов’язати відшкодувати збитки.

Чим може допомогти система надання БПД

Ветерани війни мають право на усі види правничих послуг — від консультацій до представництва інтересів, зокрема у суді.

Військовослужбовці, які не мають статусу ветерана війни, можуть отримати безоплатно — консультації, допомогу зі складенням документів, крім документів до суду.