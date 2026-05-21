Порушення прав військовослужбовців: як діяти

Військовослужбовці та військовослужбовиці можуть стикатися з порушенням своїх прав — під час проходження служби, оформлення відпустки, переведення чи звільнення. Серед поширених ситуацій — ігнорування рапортів, незаконні дисциплінарні стягнення, відмова у звільненні за станом здоров’я або незаконне звільнення мобілізованих із роботи.
Що робити в таких випадках та куди звертатися по допомогу — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
Що можна оскаржити
Якщо рішення порушує ваші права — ви маєте право його оскаржити!
Зокрема, військовослужбовець/виця має право оскаржити накази керівника щодо:
- присвоєння та позбавлення військового звання
- призначення чи звільнення з посад
- звільнення з військової служби
- накладення дисциплінарного стягнення тощо.
Як діяти
У разі порушення подайте заяву чи скаргу безпосередньому керівнику тієї особи, дії якої оскаржуєте.
Якщо не знаєте з чиєї вини порушені права — подайте скаргу наступному за підпорядкованістю командиру.
Права під час розгляду скарги
Військовослужбовець/виця має право:
- особисто викласти свої аргументи та вимагати залучення свідків
- подати додаткові матеріали, що стосуються справи, або клопотати, щоб їх вимагав керівник або орган, що розглядає заяву чи скаргу
- бути присутнім під час розгляду
- отримати письмову відповідь
- ознайомитися з матеріалами перевірки
- оскаржити прийняте рішення в суді
- вимагати відшкодування завданих збитків.
Куди звертатися
У разі порушення прав командирами військовослужбовець/виця може звернутися до:
- військової служби правопорядку — 044 454 73 08
- Державного бюро розслідувань (у разі вчинення злочину щодо військового) — 044 300 27 07
- вищого командування — командування підрозділу, Генштабу —0 800 50 04 10
- Центрального управління захисту прав військовослужбовців (щодо переведення на інше місце служби без згоди, виплати додаткових видів грошового забезпечення, направлення на влк тощо) — mpd@post.mil.gov.ua або поштою проспект Повітряних сил, 6, м. Київ, 03049.
А також до Військового омбудсмена на електронну пошту skarha@milomb.gov.ua або на контактний номер 1510.
У разі порушення інших прав
- з медичних питань — до Командування Медичних сил ЗСУ — 044 230 73 64
- фінансових (наприклад, невиплати премій, грошового забезпечення) — до Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат — 044 271 35 59
- з питань не пов’язаних з військовою службою до Уповноваженого ВРУ з прав людини — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.
Звернення до суду
Якщо скарга не дала результату — ви можете звернутися до суду.
Суд може скасувати незаконні рішення та зобов’язати відшкодувати збитки.
Чим може допомогти система надання БПД
Ветерани війни мають право на усі види правничих послуг — від консультацій до представництва інтересів, зокрема у суді.
Військовослужбовці, які не мають статусу ветерана війни, можуть отримати безоплатно — консультації, допомогу зі складенням документів, крім документів до суду.
Порушення прав військовослужбовців: як діяти