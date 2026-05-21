Порушення прав військовослужбовців: як діяти

Військовослужбовці та військовослужбовиці можуть стикатися з порушенням своїх прав — під час проходження служби, оформлення відпустки, переведення чи звільнення. Серед поширених ситуацій — ігнорування рапортів, незаконні дисциплінарні стягнення, відмова у звільненні за станом здоров’я або незаконне звільнення мобілізованих із роботи.

 

Що робити в таких випадках та куди звертатися по допомогу — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

 

Що можна оскаржити

Якщо рішення порушує ваші права — ви маєте право його оскаржити!

Зокрема, військовослужбовець/виця має право оскаржити накази керівника щодо:

  • присвоєння та позбавлення військового звання
  • призначення чи звільнення з посад
  • звільнення з військової служби 
  • накладення дисциплінарного стягнення тощо.

 

Як діяти

У разі порушення подайте заяву чи скаргу безпосередньому керівнику тієї особи, дії якої оскаржуєте.

Якщо не знаєте з чиєї вини порушені права — подайте скаргу наступному за підпорядкованістю командиру.

 

Права під час розгляду скарги

Військовослужбовець/виця має право:

  • особисто викласти свої аргументи та вимагати залучення свідків
  • подати додаткові матеріали, що стосуються справи, або клопотати, щоб їх вимагав керівник або орган, що розглядає заяву чи скаргу
  • бути присутнім під час розгляду
  • отримати письмову відповідь
  • ознайомитися з матеріалами перевірки
  • оскаржити прийняте рішення в суді
  • вимагати відшкодування завданих збитків.

 

Куди звертатися

У разі порушення прав командирами військовослужбовець/виця може звернутися до:

  • військової служби правопорядку — 044 454 73 08
  • Державного бюро розслідувань (у разі вчинення злочину щодо військового) — 044 300 27 07
  • вищого командування — командування підрозділу, Генштабу —0 800 50 04 10
  • Центрального управління захисту прав військовослужбовців (щодо переведення на інше місце служби без згоди, виплати додаткових видів грошового забезпечення, направлення на влк тощо) — mpd@post.mil.gov.ua або поштою проспект Повітряних сил, 6, м. Київ, 03049.

 

А також до Військового омбудсмена на електронну пошту skarha@milomb.gov.ua або на контактний номер 1510.

 

У разі порушення інших прав

  • з медичних питань — до Командування Медичних сил ЗСУ — 044 230 73 64
  • фінансових (наприклад, невиплати премій, грошового забезпечення) — до Департаменту фінансів Міноборони з питань грошового забезпечення та соціальних виплат — 044 271 35 59
  • з питань не пов’язаних з військовою службою до Уповноваженого  ВРУ з прав людини — 0 800 50 17 20, 044 299 74 08.

 

Звернення до суду

 

Якщо скарга не дала результату — ви можете звернутися до суду.

Суд може скасувати незаконні рішення та зобов’язати відшкодувати збитки. 

 

Чим може допомогти система надання БПД

Ветерани війни мають право на усі види правничих послуг — від консультацій до представництва інтересів, зокрема у суді.

 

Військовослужбовці, які не мають статусу ветерана війни, можуть отримати безоплатно — консультації, допомогу зі складенням документів, крім документів до суду.

 

