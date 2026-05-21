Кіровоградський обласний Центр народної творчості запрошує

23 травня 2026 року в приміщенні Кіровоградської обласної філармонії відбудеться ХХХІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів».

У конкурсній програмі візьмуть участь 20 хорів з Кіровоградської та Вінницької областей у номінаціях «Академічний спів» та «Народний спів». Серед учасників – аматорські колективи клубних закладів територіальних громад, дитячих музичних та мистецьких шкіл, коледжів мистецької освіти.