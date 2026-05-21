Кіровоградський обласний Центр народної творчості запрошує

23 травня 2026 року в приміщенні Кіровоградської обласної філармонії відбудеться ХХХІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів».

У конкурсній програмі візьмуть участь 20 хорів з Кіровоградської та Вінницької областей у номінаціях «Академічний спів» та «Народний спів». Серед учасників – аматорські колективи клубних закладів територіальних громад, дитячих музичних та мистецьких шкіл, коледжів мистецької освіти.

 

У програмі:
10.00

 

 Традиційне уквітчання калини, посадженої на честь фестивалю на подвір’ї філармонії
10.30 Виставка «Калиновий розмай» декоративно-ужиткового

та образотворчого мистецтва

Виставка короваїв

Презентація елементів нематеріальної культурної спадщини Кіровоградської області у галузі «Традиційна кухня»

Виставка-продаж виробів народних умільців
11.00 Урочисте відкриття фестивалю
11.45 Конкурсна програма

Нагородження переможців

 

 

 

