Кіровоградський обласний Центр народної творчості запрошує

23 травня 2026 року в приміщенні Кіровоградської обласної філармонії відбудеться ХХХІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів».
У конкурсній програмі візьмуть участь 20 хорів з Кіровоградської та Вінницької областей у номінаціях «Академічний спів» та «Народний спів». Серед учасників – аматорські колективи клубних закладів територіальних громад, дитячих музичних та мистецьких шкіл, коледжів мистецької освіти.
|У програмі:
|10.00
|Традиційне уквітчання калини, посадженої на честь фестивалю на подвір’ї філармонії
|10.30
|Виставка «Калиновий розмай» декоративно-ужиткового
та образотворчого мистецтва
Виставка короваїв
Презентація елементів нематеріальної культурної спадщини Кіровоградської області у галузі «Традиційна кухня»
Виставка-продаж виробів народних умільців
|11.00
|Урочисте відкриття фестивалю
|11.45
|Конкурсна програма
Нагородження переможців
