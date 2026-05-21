Як перевірити актуальність особистих даних облікової картки на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду?

Система Пенсійного фонду України на сьогодні пропонує широкий спектр послуг, у тому числі шляхом взаємодії з громадянами через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал).

Громадянам надається дистанційний доступ до даних персональної електронної облікової картки реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі ‒ РЗО) через особистий кабінет на вебпорталі.

Здійснивши вхід в особистий кабінет, застрахована особа отримує доступ до онлайн сервісів Фонду.

Які особисті дані містить електронна облікова картка РЗО?

Особистий кабінет містить багатофакторну, комплексну інформацію, яка характеризує статус людини в системі державного пенсійного та соціального страхування, зокрема:

основні анкетні (ідентифікаційні) дані застрахованої особи;

категорію застрахованої особи (найманий працівник, фізична особа – підприємець, самозайнята особа, пенсіонер, безробітний, отримувач соціальної виплати тощо);

дані про набутий страховий стаж;

відомості щодо нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованої особи, що враховується для розрахунку страхових виплат та страхового стажу;

дані електронної трудової книжки;

інформацію з Електронного реєстру листків непрацездатності;

дані електронної пенсійної справи та ін.

Ця інформація використовується у всіх процесах пенсійного та соціального страхування в Україні.

Навіщо оновлювати особисті дані в обліковій картці РЗО?

Особисті дані необхідно оновлювати для того, щоб виключити ймовірність помилок, неточностей і недостовірності анкетних даних, даних про страховий стаж та розмір заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Рекомендуємо кожній застрахованій особі перевірити інформацію про себе на вебпорталі в особистому кабінеті за посиланням http://portal.pfu.gov.ua.

Які особисті дані необхідно актуалізовувати / оновлювати?

У разі виявлення застрахованою особою некоректних відомостей у власній обліковій картці (прізвище, ім’я, по батькові на поточний момент, дата народження, місце народження, стать, громадянство, серія (за наявності) та номер паспорта, адреса місця реєстрації / проживання), особа може подати до Пенсійного фонду України Анкету та документи, що підтверджують уточнення / зміну даних. Після підтвердження відповідності реєстраційних даних та наявних документів внесення змін до облікової картки здійснюється у п’ятиденний строк.

Як оновити особисті дані?

Необхідно авторизуватись на вебпорталі, саме:

увійти в особистий кабінет можна за допомогою Дія Підпис, кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UА, зокрема, з використанням технологій BankID.

Анкету можна подати засобами вебпорталу в розділі “Комунікації з ПФУ” (за умови входу в особистий кабінет з використанням КЕП) з додаванням скан-копій необхідних документів, або за особистим зверненням до найближчого сервісного центру Головного управління.

Завдяки своєчасному контролю за особистими даними процедура призначення (перерахунку) пенсії, субсидії, пільг, формування електронних листків непрацездатності та інших соціальних виплат відбудеться без зайвих перешкод.

Оксана Пухарь, заступниця начальника управління ‒ начальниця відділу методології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електронних реєстрів управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області