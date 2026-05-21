В Україні змінилися правила участі у програмі Скринінг здоров’я 40+

Українцям та українкам віком від 40 років стало ще простіше пройти профілактичне обстеження в межах національної програми Скринінг здоров’я 40+.

У Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що віднині не потрібно чекати 30 днів після дня народження, щоб скористатися програмою. Тепер отримати кошти підтримки від держави можуть усі, кому вже є 40 і більше років — і зробити це можна в будь-який зручний час.

Після того, як надійдуть кошти, можна записатися та пройти обстеження. Разом із цим для участі у програмі встановили чіткі строки використання коштів.

Учасники, які отримали 2000 грн на Скринінг здоров’я 40+ до 1 травня 2026 року, зможуть пройти скринінг до 30 червня 2026 року.

Для тих, хто подаватиме заявку після 1 травня 2026 року, кошти будуть доступні тільки впродовж двох місяців із моменту їх зарахування.

Якщо людина не скористається програмою протягом встановленого періоду, невикористані кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Програма Скринінг здоров’я 40+ допомагає виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та порушення психічного здоров’я на ранніх стадіях — ще до появи серйозних симптомів.

Під час обстеження люди можуть вперше дізнатися про ризик інсульту, підвищений тиск або переддіабет — стани, які часто тривалий час залишаються непомітними.

Нині пройти скринінг можна у 2089 медичних закладах по всій Україні. Перелік доступний на сайті програми Скринінг здоров’я 40+.

З моменту запуску програми понад 60 тисяч людей уже пройшли обстеження, а більш ніж пів мільйона — подали заявки через Дія або ЦНАП.