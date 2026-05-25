Лазня, через дорогу – роздягальня

Так кажуть про щось незручне, непродумане, абсурдне. Яка рідкісна «удача» – протягом одного місяця довелося стикнутися з двома прикладами абсурдності.

Перший – місцевого рівня. З абонвідділу ОКВП «Дніпро – Кіровоград», що на Ковалівці, звільнилася касирка. Іншої (чи кращої) не знайшли, тому в холі встановили термінал. Мало хто вміє ним користуватися, навіть серед персоналу. Якщо сплату боргу за воду та водовідведення якось ще можна опанувати, то, скажімо, за повірку чи опломбування лічильника – то вже квест.

Оператори пропонують відвідувачам варіанти сплати: або приборкати термінал (бабусі з кнопочними телефонами навіть слова такого не знають), або, що простіше, звернутися до відділення Приватбанку. Найближче – через Вокзальну. Клієнти йдуть туди, а там… черга з клієнтів водоводу. Дуже сумнівна зручність.

Приклад другий. «Укрпошта» протягом останніх років буквально не вилазить з анекдоту про лазню. Цього разу перевершила саму себе у креативності. Керівники редакцій газет отримали лист, в якому повідомляється про зміну процесу сортування періодичних друкованих медіа для Кіровоградської області.

«З 1 червня 2026 року планується перенесення сортування преси для відділень зв’язку Кіровоградської області на новий автоматизований сортувальний комплекс, встановлений безпосередньо у сортувальному центрі м. Київ-Лівий».

Іншими словами, газети, які друкуються у Кропивницькому, спочатку надсилаються у столицю, а звідти за «магістральним маршрутом Київ – Кропивницький» повертаються назад і вже потім розповсюджуються по відділеннях зв’язку області. Що може бути абсурднішим? Що може бути «логічнішим» логістичного центру «Укрпошти»?

Керівник громадської спілки «Орган спільного регулювання у сфері друкованих медіа» Сергій Чернявський в коментарі інтернет-виданню «Детектор медіа» зазначив: «Усюди йде децентралізація, а в “Укрпошті” – централізація. Ця модель уб’є передплату на друге півріччя, бо люди не будуть виписувати газету з новинним контентом і телепрограмою. Бо вони будуть неактуальні. І може вбити передплату на 2027 рік».