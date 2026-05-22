Майже 299 млрд гривень доходів задекларували громадяни за результатами кампанії декларування

299 млрд гривень доходів задекларували громадяни України за 2025 рік. Загалом подано майже 176 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Це – 103 % до показника минулорічної кампанії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Найактивніше, в порівнянні з минулим роком, декларували доходи мешканці таких регіонів:

– Рівненської обл. ( +10 %);

– Миколаївської обл. (+8 %);

– Волинської обл. (+7 %);

– Одеської обл. (+6 %);

– м. Києва (+6 %).

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати:

– 5,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб;

– 2,5 млрд грн військового збору.

«До кампанії активно долучалися ті, хто отримав іноземні доходи. Загалом такі доходи задекларували 12,7 тисячі платників. До речі, порівняно з минулим роком їх кількість збільшилась на 3,4 тисячі осіб. Сума задекларованих іноземних доходів – 20,7 млрд гривень», – розповіла очільниця ДПС.

За результатами декларування іноземних доходів громадяни самостійно визначили до сплати:

– 2,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб;

– 1,0 млрд грн військового збору.

«ДПС активно працює над якісними змінами у культурі добровільної сплати податків в Україні. Покращуємо для цього також сервіси – напередодні з Мінцифри запустили подачу декларацій і отримання податкової знижки у Дії. Ми вдячні кожному платнику податків, хто попри всі виклики, обирають працювати чесно і прозоро. І головне – відповідально сплачують податки. Бо це про нашу здатність забезпечувати обороноздатність країни, підтримку соціальних програм, виплату зарплат і пенсій. Це про спільну участь у тому, щоб країна вистояла», – наголосила Леся Карнаух.

Нагадуємо, що до 31 липня включно необхідно сплатити визначені податкові зобов’язання.

Сплата податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору з задекларованих доходів є важливою для фінансової стійкості держави.

ПДФО формує дохідну частину бюджетів різних рівнів, зокрема місцевих бюджетів, за рахунок яких фінансуються соціальні програми, освіта, медицина та розвиток громад.

Військовий збір спрямовується на підтримку сектору безпеки і оборони, забезпечуючи його необхідними ресурсами.